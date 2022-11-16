习近平对特鲁多公开两人谈话内容表达不满，加中领导人各说各话

与第一次一样，两人的第二次相遇和交谈也是在一个人声嘈杂的大厅里。记者拍下的视频显示，习近平对特鲁多说，他们讨论的事被泄露给了媒体， 不合适啊。而且我们也不是那样进行的。如果有诚心，咱们就以一种互相尊重的态度来进行很好的合作，否则这个结果就不好说啦。

特鲁多没有等翻译说完就回答说： 我们赞成进行自由、开放和坦率的对话，我们要继续这样的对话，继续寻求建设性的合作，但也会有双方意见不同的事...... 习近平似乎不想再继续这场对话，他也没有等翻译翻完就说： 创造条件，创造条件。 两人握手后分开。

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昨天在加中领导人第一次短暂交谈后，加拿大总理办公室发布消息说，特鲁多向习近平谈到关于中国暗中资助加拿大选举候选人的报道，还谈了俄罗斯侵乌战争、朝鲜对韩国的持续挑衅和联合国气候会议等话题。这条消息被媒体广泛转载，习近平所说的两人的讨论被泄露给媒体，应该就是指的这些报道。

特鲁多在稍后的新闻发布会上被问到此事。他说，加拿大政府信任本国公民，认为他们应该被告知政府以他们的名义在做的事和在进行的会谈。虽然会谈所讨论的事有时比较敏感，他也不害怕对国民坦诚相告。

特鲁多和习近平在2019年的二十国峰会上。比起那时的冰封气氛，两人这次的短暂交流算是一个小小的进步。 照片：The Canadian Press / Adrian Wyld

媒体和政府的关系是在中国与加拿大及其他西方国家之间存在的最大的差异之一。前中国国家主席胡锦涛2005年访问加拿大时，曾把媒体的各种评论称作加中关系发展中的 杂音 ，中国外长王毅2016年曾因记者提问涉及人权问题而厉声斥责，称 你没有发言权 。

这一次，习近平似乎是把谈话内容被泄露看成是特鲁多没有诚意、不尊重中方的表现。而从特鲁多的应对来看，他和过去接待胡锦涛、王毅的加拿大官员一样，并不明白对方的不满因何而起。至于习近平最后一句带有威胁意味的 否则这个结果就不好说啦 ，他似乎完全没有听见。

（CBC News, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）