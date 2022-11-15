被控间谍罪的华裔研究人员王跃生首次出庭；专家约翰斯顿：我不感到惊讶

星期二（11月15日），遭到间谍指控的前魁北克水电局华裔研究人员王跃生在魁北克南岸Longueil的法院首次出庭。

媒体报道称，35岁的王跃生通过视讯出庭。他不会说法语，虽然表示会讲英文，但要求普通话翻译协助。

而在检方宣读对他的四项指控时，他摇头表示不同意。

他的律师马丁（Gary Martin）在法庭外对记者表示，对王跃生的指控 史无前例 ，还称，这只是程序的第一步...... 我们不能臆测。

在法庭上，加拿大检察官还称，王跃生有逃跑的危险，不应同意其取保候审。

法庭决定，王跃生是否可以得到取保候审的听证将在本周五进行。

而中国驻蒙特利尔的总领馆对当地法语媒体Journal Montreal表示，总领馆依据国际法和中加两国立法，在职权范围内为领区内的中国公民提供领事服务。

针对事件，加广记者采访了资深中国问题专家，几十年来从事加中科技交流的玛格丽特.麦奎格-约翰斯顿（Margaret McCuaig-Johnston）。

我觉得失望，但是不感到惊讶

过去几年当中，先后曾有几位华裔遭到间谍指控，包括王宏伟 （新窗口），今年年初被指控的加拿大航天局工程师郑万平，以及王跃生 —— 巧合的是，他们三位都住在魁北克的南岸。

此外，加拿大国家微生物实验室解雇了著名华裔科学家丘香果以及程克定，引发是否涉及其与中国关系密切的猜测。目前，事件还在调查之中。

约翰斯顿表示，对于王跃生被指控，自己感到失望，但是并不觉得惊讶。

2017 年，中国出台的《国家情报法》中规定，如果被要求，个人、组织，包括企业，都应该代表中国机构从事间谍活动，并为此类间谍活动保密 ——如果他们被抓获，中国政府将支持他们。 引自 约翰斯顿

她表示，孟晚舟事件发生之后，加拿大和中国原本的科技合作近乎停顿，而，中国采取了窃取加拿大科研成果的方式。

2019年，加中关系专家玛格丽特·麦凯格-约翰斯顿女士在CBC接受访问。 照片：Radio-Canada / CBC

被控四项罪名

检方依照加拿大信息安全法和刑法，指控王跃生四项罪名，包括获取商业机密，未经授权的电脑使用，为获取商业机密欺诈，和公职人员背信。

而在昨天的记者会上，皇家骑警国家安全团队的大卫.博杜（David Beaudoin）更是表示， 这是加拿大第一次提出这样的指控 ，而指控的源自 王跃生与中国大学以及科研机构合作的学术论文在中国取得的专利 。

王跃生于2016年在中科院物理研究所获得博士学位。魁北克水电局的公告显示，他是该局交通电气化与能源储存技术部门（CEETSE）的研究人员。该部门主要研发用于电动汽车和电力储存的电池，而这属于敏感技术领域。

也有媒体透露，王跃生入职魁北克水电局没有经过安全背景调查。

魁北克水电局的声明表示，王跃生没有权限了解核心机密，一经发现有安全隐患，他们及时通知了加拿大情报机构。

而情报机构在今年八月开始针对王跃生的调查。

根据指控，王跃生涉嫌盗窃魁北克水电局的知识产权以及商业秘密，并将这些信息交给了中国的研究机构。

如果加拿大和中国之间就此有合作协议，就不涉嫌违法，但是在这个案件中，加中并没有类似的合约。魁北克水电局是属于魁北克政府机构，研究成果是属于加拿大的，是加拿大的知识产权，个人是无权与外国分享这些成果。约翰斯顿 引自 约翰斯顿

加拿大政府亡羊补牢

2020年，玛格丽特.麦奎格-约翰斯顿曾经就加拿大与中国科技合作中存在的问题进行过专门的研究，并公布了风险评估报告 （新窗口）。

报告中，她以第一手调查资料指出： 加拿大科研人员在和中国合作中，常常出现所占股份比例过低，受到中国合作方的压力，要求放弃股权和技术转让，出售关键技术等，而中方的目标是要得到加拿大科研成果的控制权 。

在接受加广采访时，约翰斯顿表示，过去几年，加拿大政府逐渐意识到了这个问题，并采取了一系列的措施，以保护加拿大的知识产权。

比如，现在，加拿大情报机构CSIS会向学术机构，包括大学和部分科研机构的负责人，举行简报会，介绍他们面对的安全风险。

在加拿大，大学研究机构强调学术自由，所以，政府无权命令学术机构的研究课题和合作机构，不过，可以就当中涉及的危险性提出警告。

去年，加拿大政府推出了专门针对科研伙伴选择的国家安全指导（National Security Guidelines），将国家安全考虑纳入选择研究伙伴关系的评估中，可以让科研机构有更清晰的认识，以及一旦遇到安全考量，可以有更可行的行动指导。

比如，当中提出了一些可供参考的标准问题，研究者可以根据这些问题的答案，来确定是否与中国研究机构合作。

同时，加拿大国家级的实验室也在进行评估，以确定在哪些领域，加拿大可以放心与中国的机构合作，可以与中国签署协议共同合作，哪些领域应该保持警觉。

约翰斯顿认为，王跃生、丘香果、以及郑万平等的案件会对加中科学技术的交流产生更进一步的负面影响。

Yan Liang