俄罗斯导弹袭击？波乌边境地区的波兰村庄发生爆炸，2人死亡。

同一天内，俄罗斯对乌克兰城市进行了开战九个月来最猛烈的导弹袭击，首都基辅有三栋居民楼被击中。但是如果俄罗斯导弹越过波乌边境，性质将完全不同。波兰是北约成员国。根据北大西洋公约第5条，任何一个北约成员国受到攻击或侵略，就等同于所有成员国受到攻击或侵略。这条共同防御原则是该公约的核心。

因此，如果普热沃多村的爆炸和村民死亡事件被证实是俄罗斯导弹袭击引起，这意味着俄乌战争的升级。

发生爆炸的波兰村庄紧靠波乌边界。 照片：CBC News / Graeme Bruce

俄罗斯政府断然否认其军队向波乌边境地区发射过导弹，并称这种说法是为导致冲突升级的蓄意挑衅。

美国国防部表示正在进行调查，目前还无法提供准确信息。被记者在众议院门口拦住的加拿大国防部长阿南德（Anita Anand）表示，她与波兰同僚随时保持联系，并密切关注事态发展。

（AP, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）