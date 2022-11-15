世界人口达到八十亿, 但同时面临人口老龄化的严峻局面

世界人口从10亿增加到20亿用了超过一百年的时间（1804-1927），从20亿增加到30亿用了33年的时间。自30亿起，人类每增加十亿人口平均需要大约12.6年。

但是联合国人口基金的研究显示，世界人口的增长率正在放缓。从70亿（2011年）增长到80亿用了大约11年的时间，但是下一个十亿的增长将需要14.5年。

联合国今年发表的预测报告说，世界人口将在2030年达到85亿，2050年达到97亿，在本世纪80年代达到104亿，然后维持同样水平直到本世纪末。

多伦多蒙克全球事务与公共政策学院的人口学专家布里克（Darrell Bricker）则预测，由于中国和印度这两个人口大国的出生率持续下降，世界人口可能在达到90亿后开始减少。他认为，今天很可能是最后一次关于人口增长的警示。接下来，由于出生率下降的同时平均寿命延长，人类面临的主要挑战将是人口老龄化和出生人口不足以进行人口替代。

加拿大的人口增长率在上世纪50年代末是3%左右，2020年仅有0.7%。

联合国的数据显示，从70亿到80亿，70%的新增人口出生在低收入和中低收入国家。接下来从80亿到90亿的增加过程中，这个比例将超过90%。因此，如何确保所有国家都有能力维持良好的生活质量是目前最大的挑战。

（CBC News, Nicole Mortillaro, UN News, adaptation en chinois par Wei Wu)