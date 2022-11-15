二十国峰会：加中领导人短暂交谈，加拿大力主制裁俄罗斯

加拿大总理办公室发布的消息说，特鲁多和习近平还讨论了俄罗斯侵乌战争，朝鲜对韩国的持续挑衅，以及即将在蒙特利尔市召开的联合国COP15气候峰会和中国在气候变化应对上所起的作用。总理办公室没有提到习近平对这些话题的反应。

加拿大外长乔美兰（Mélanie Joly ）也在这次二十国峰会上与中国外长王毅会面。

加中关系过去几年来一直紧张。滑铁卢大学的国际问题专家库珀（Andrew Cooper）说，澳大利亚十年前也遇到过同样的问题，其应对方式是加强与其他亚洲国家的联系，同时逐渐找到可以与北京达成共识的领域。库珀认为加拿大可以参考这种做法。

帮助亚洲发展中国家

特鲁多在峰会上宣布，加拿大将拨款7.5亿加元帮助亚洲发展中国家改善基础设施和提高新冠疫苗接种率，并拨款8千万加元加强全球卫生系统，主要是通过世界银行帮助发展中国家加强对传染病的预防和应对。

力主制裁俄罗斯

加拿大是二十国集团中力主制裁俄罗斯的国家之一。东道国印尼呼吁与会国家求同存异，以便能在峰会星期三闭幕时发表一份联合声明。

加拿大总理办公室说，在一次关于医疗卫生的闭门讨论会上，俄罗斯外长拉夫罗夫重提美国生物实验室在乌克兰搞罪恶活动的指控。特鲁多反驳说，国家领导人应该尊重事实，这种说法是 绝对的无稽之谈 。

上个月在联合国安理会的会议上，俄罗斯代表指控乌克兰对俄罗斯军队使用 昆虫武器 ，派无人机投放带病菌的蚊子，导致俄军士兵感染疾病。阿尔巴尼亚代表反驳说： 我想知道，这些蚊子是如何认出谁是乌克兰人、谁是俄罗斯人的？

俄罗斯总统普京没有出席这次峰会。

（CBC News, Peter Zimonjic, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu)