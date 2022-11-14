加拿大议会委员会将对有关中国试图干涉加拿大选举的信息进行调查。

该委员会的保守党成员星期一（11月14日）提交了要求进行这项调查的动议，并得到了另外两个反对党，新民主党和魁北克党团成员的支持。最后动议以6比5的投票结果获得通过。

这项动议要求传召的人包括外长乔美兰（Mélanie Joly），政府间事务部长勒布朗（Dominic LeBlanc），总理国安顾问托马斯（Jody Thomas），前加拿大驻华大使马大维（David Mulroney），前总理国安顾问莫里森（David Morrison）和斯坦顿（Dan Stanton），以及加拿大安全情报局和选举委员会等部门的官员。

这项动议源自加拿大环球新闻的一篇调查报道 （新窗口）。该报道称，根据加拿大安全情报部门今年一月份寄给特鲁多的多份报告和备忘录，中国曾暗中资助至少十一名2019年大选候选人，并在一些议员的办公室里安插中方人员。

提交动议的保守党议员库珀（Michael Coope）说，必须对这些行为进行深入调查和研究。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）