儿科系统告急，安大略省首席卫生官强烈建议在所有室内公共场所戴口罩

安大略首席卫生官莫尔（Kieran Moore）在星期一（11月14日）的新闻发布会上表示，在新冠病毒、提早来临的呼吸道合胞病毒和流感病毒的合力攻击下，该省的医疗系统正在承受极大的压力，需要公众采取集体行动，以保护社区内最年幼、最年长和抵抗力最弱的群体。

他呼吁安省人重新开始实行在新冠疫情中行之有效的所有保护措施：观察自己每天的身体状况，生病了就不要出门。最重要的是，在所有人群聚集的室内场所戴口罩。

他还呼吁人们尽快去打流感疫苗，尤其是半岁以上儿童，老人，孕妇，接触孩子的人和抵抗力弱的人。

安大略省和其他省份许多城市的医院都出现急诊室的儿童患者急剧增加的现象。多伦多病童医院上星期宣布因人手问题将不得不推迟某些手术。

加拿大联邦首席卫生官谭咏诗（Theresa Tam）和曼尼托巴省卫生官员上个星期也发出了类似呼吁。谭咏诗说，戴口罩可以帮助医疗系统应对呼吸道疾病高发期。但她同时表示，是否把戴口罩变为强制性规定取决于各省公共卫生部门。

（CBC News, The Canadian Press, adaptation en chinois par Wei Wu）