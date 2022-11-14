加拿大总理宣布再向乌克兰提供五亿加元军援

加拿大联邦政府在其2022年财政预算中已经拨出5亿加元用于援助乌克兰抗击俄罗斯入侵，自三月份以来向乌军提供的军需物资包括装甲车、榴弹炮及炮弹、无人机用高清摄像机和冬季军服等。

特鲁多说，俄罗斯入侵乌克兰的战争造成了巨大的灾难。它的影响是多方面的。这场战争影响了粮食供应，导致能源危机和世界各地的通货膨胀。

加拿大政府同时在其制裁俄罗斯的名单中加上了23人，主要是参与打压俄罗斯反对派的执法、司法人员。俄罗斯宣布制裁一百名加拿大人作为报复。

加拿大总理特鲁多、外长乔美兰（左）和国际贸易部长伍凤仪在东盟峰会上。 照片：La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

在出席二十国峰会之前，特鲁多作为东盟峰会主席国嘉宾在柬埔寨金边市出席了 东盟-加拿大纪念峰会 等活动，以庆祝东盟与加拿大建立对话关系45周年。双方承诺建立 加拿大-东盟战略伙伴关系 并发表联合声明。

特鲁多宣布拨款四千万加元启动《参与印太地区活动倡议》，以支持加拿大公民社会在这个地区的参与，加强与当地互动，为加拿大人提供研究和学习机会。

加拿大政府将在几周内发布新的印太战略。

（Radio-Canada, Louis Blouin, adaptation en chinois par Wei Wu）