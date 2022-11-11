走近印太，制衡中国：加拿大总理特鲁多出访东南亚

一位没有透露姓名的政府高级官员说，加拿大外交一直以来是以欧洲和美国为中心，但现在正准备作出改变。

特鲁多政府意识到印太地区在世界贸易体系中的潜力，同时力图减少对中国市场的依赖，因此希望与日本、韩国和印度等国家建立更密切的经贸联系，向这些国家出口人工智能技术、关键矿物、氢能和液化天然气。

但是在天普大学日本分校任教的外交政策专家哈迪-沙特朗（Benoit Hardy-Chartrand）认为，加拿大的目标并不仅限于增加进出口贸易，还包括被印太国家视为能促进地区和平与稳定的可靠伙伴。

自2018年起，加拿大参加联合国安理会 霓虹行动 ， 派出军机和军舰监视对朝鲜制裁的执行。外长乔美兰 (Mélanie Joly) 本星期三在多伦多蒙克全球事务与公共政策学院发表讲话时表示，加拿大拟加强在亚洲太平洋地区的军事存在。

她在这次讲话中还说，中国是一个越来越具破坏性的大国，中国正试图改造国际环境，使它变得越来越背离我们的利益和价值观，越来越可以让人在其中为所欲为。她还提醒加拿大企业要了解在中国做生意时所面临的地缘政治风险。

特鲁多星期五抵达柬埔寨金边市出席东盟峰会，星期一前往印尼巴厘岛出席二十国集团峰会，然后去泰国曼谷与亚太经济合作组织领导人会晤。与他一同出访的有国际贸易部长伍凤仪和外长乔美兰等官员。

(Radio-Canada, Louis Blouin, La Presse canadienne, adaptation en chinois par Wei Wu)