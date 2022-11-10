卡尔加里作家苏泽特.迈尔获得加拿大丰业银行吉勒文学奖

55岁的迈尔是德国移民和加勒比海黑人移民的后裔。她除了创作小说和诗歌外，还在卡尔加里大学任教，也曾担任阿尔伯塔省作家协会主席。《卧铺车厢列车员》是她的第六部小说。她在获奖感言中说，她想用这部作品彰显卧铺车厢列车员的重要性，他们及其所在社区是加拿大历史不可或缺的一部分。她也希望这部作品为她所属的LGBTQIA2S+社区（包括但不限于同性恋、双性恋、跨性别、非二元性别等群体的人士）的 姐妹、兄弟和手足 发声。

加拿大铁路客运在私家车普及前是人们最主要的出行方式，而当时的列车员是清一色的黑人男性。

迈尔这本小说的故事发生在1929年，主人公是一个名叫巴克斯特的黑人列车员。他的梦想是攒够钱后去上牙科学校。但是一张他偶然发现的明信片唤醒了他隐秘的回忆和渴望，也使他的面临丢掉工作的危险。

今年进入吉勒奖初选的五位作家全部来自有色少数族裔，这是该奖设立以来第一次。他们当中包括华裔作家Kim Fu（《21世纪鲜为人知的妖魔》）加拿大藏族作家次仁央宗拉玛（《我们用身体丈量地球》）。

（CBC Books, adaptation en chinois par Wei Wu)