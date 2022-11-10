加拿大绿党举行党领袖竞选辩论

虽然有六位候选人，但是其中有两个联手竞选的双人组，他们是佩德诺（Jonathan Pedneault）和前绿党领袖伊丽莎白.梅（Elisabeth May），沃尔科特（Chad Walcott）和基南（Anna Keenan）。如果他们中的一对当选，绿党将由两位党领袖联合领导。

梅领导绿党十三年，直到2019年11月才辞去党领袖职务。她也是绿党在2021年大选中当选的两名议员之一。这是她在这次党领袖竞选中的重要 卖点 。她强调说，有一个在众议院里占有一席之地的党领袖非常重要。

但是沃尔科特和基南说，他们完全可以与本党议员合作来完成同样的工作。另一名绿党议员莫里斯（Mike Morrice）没有参加党领袖竞选。

梅辞职后，当选为新的绿党领袖的是阿娜米.保罗（Annamie Paul）。绿党在2021年大选中失利，同时受到内部分歧的困扰。保罗在大选结束后不久辞职。

绿党将于11月19日宣布投票结果。这次竞选的另外两名候选人是尼奥奇尼-梅西耶（Simon Gnocchini-Messier）和巴伦（Sarah Gabrielle Baron）。

（CBC News, Darren Major, adaptation en chinois par Wei Wu）