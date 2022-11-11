【报道】居家养老和家庭护理服务：采访魁北克社区义工和护理职业培训班教师

我们采访了魁北克省的一个职业培训中心--诺瓦职业培训（Nova Creer Center）的两位教授护理课的教师：阿妮塔·蒙特罗伊（Anita Montreuil）女士和丽莎·麦克法兰（Lasa MacFarlane）女士；另外我们还采访了一位在社区做义工的华裔退休护士李黄少萍女士。

在加拿大，医疗属于省级政府管辖，各省有略微不同的规则。魁北克省的社区医疗服务中心CLSC (Centre Local de Services Communautaires）是省政府属下的免费诊所，同时为社区提供各类健康和社会服务，全魁北克省共有147个CLSC，可以说是遍布各个社区。

丽莎·麦克法兰老师说，在魁北克，如果家里有病人需要申请免费家庭护理服务，可以通过家庭医生和所在社区的CLSC来安排。

主持护理课的教师Anita Montreuil（左） 和 Lasa MacFarlane（右） 在诺瓦职业培训中心（Nova Career Center）的护理实验室 照片：Beijia Lin

她们两人教授的这一课程是晚间上课，而在附近小镇的另一家职业培训中心的同样课程则是白天上课，这样就比较方便有工作的成年人学员选课。这一培训课程可在9个月内修完，她们今年在九月底刚结束了一期课程，下一期课程将在2013年1月23日开始。

阿妮塔·蒙特罗伊老师很自豪地说，她们的三名学生刚毕业一周就找到了工作。目前护理行业人员短缺，近年来老龄人口的增加使得对这一行业的需求量快速增加。她们的学生中也有新移民，比如上两期的学生中就有说乌克兰语和阿拉伯语的学员，此前也有华裔学员，护理人员来自不同族裔对这一行业来说很重要，英语和法语不够好的移民老人和患者需要这些能说他们母国语言的护理人员。

阿妮塔和丽莎本人分别是护士和护士助理，从事护理工作多年，她们认为同感心是从事护理工作的人必须具备的。

诺瓦职业培训（Nova Creer Center）的“医疗机构及家庭护理“课程 照片：Nova Creer Center

诺瓦职业培训中心位于蒙特利尔市郊小城夏陀盖（Châteauguay），这里的社区义工组织也在帮忙做一些老人居家养老方面的工作。夏陀盖义工中心（Centre d'action bénévole du grand Châteauguay）最近在社区分发了他们新编辑出版的《服务指南》（Bottin de Ressources/ Resource Directory)，其中提供了为老年人服务的各类社区服务信息，从当地交通服务到精神健康，家庭护理等。

在夏陀盖市居住多年的退休护士李黄少萍女士是当地社区的热心义工之一，她和家人在1970年代从香港移民来加拿大，她曾在蒙特利尔总医院，皇家维多利亚医院等工作多年，在退休之前，她也曾在夏陀盖附近的原住民属地卡纳瓦垓（Kahnawake）医院担任护士，主持过那里老人日托护理工作，她在护理老人和老年患者方面经验丰富。

李黄少萍女士退休前在原住民属地卡纳瓦垓（Kahnawake）医院担任护士，主持老人日托护理工作 照片：Siu Ping Lee

退休后的李黄少萍女士一直在夏陀盖社区做义工，除了为社区做义工绒线编织，帮助组织老年社区生日聚会外，因她多年护士职业的缘故，她也在义工中心做访问孤独老人的工作，老人家们很感激她的定期访问。

李黄少萍女士和社区老人 照片：Sui Ping Lee

李黄少萍女士表示，目前加拿大的医疗系统面临巨大的医护人员短缺问题，帮助老年人居家养老，让老年患者尽可能地在家中接受护理，对医疗系统，对老年人都有益。

这也是加拿大众多老年医学专家的意见。

加拿大著名老年医学专家萨米尔·辛哈（Samir Sinha）医生目前正在为国家老龄协会做一项养老医疗政策规划研究，他一再强调要将家庭护理看作加拿大医疗系统的一个重要组成部分。辛哈博士很直率地批评联邦和省级政治家们在家庭护理拨款上做出的决定只是基于眼前的政治需要。

加拿大各省都说自己在长期护理院投入多少资金，但问题是，这是一个耗资高，收效并不好的做法，新冠疫情期间各省长期护理院老人的死亡率之高以及在疫情中暴露出的其它管理漏洞已经证实了这一点。

辛哈博士以安大略省为例，他指出，将一个符合长期护理条件的人留在自己家中接受家庭护理的医疗费用是每天大约100加元；住进长期护理院费用则需要每天200加元；但目前的情况是，许多老人困在医院里等待长期护理院的床位，这期间每天则需费用750加元。

辛哈博士强烈建议加拿大效仿丹麦的做法，建立一个居家养老，家庭护理和社区护理结合的综合护理系统，长期来看，这样做不仅资金投入将低于持续投资建设长期护理院，同样重要的是，老年人会获得更好的生活质量。

Beijia Lin