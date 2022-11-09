新冠、流感与呼吸道合胞病毒来势汹汹：安大略省医生建议在室内继续戴口罩。

伦敦市儿童医院急诊科主任罗德.林（Rod Lim）医生说，流感病毒的提早到来，呼吸道合胞病毒（RSV）的重现和新冠病毒的继续蔓延，这三重威胁把许多孩子送进了医院，而且今后几个月情况会更糟。通常呼吸道疾病在每年的头三个月最流行。目前安省的儿科医疗系统已经因人员短缺和药品供应问题受到极大压力。 我们儿科系统的大部分人都在准备迎接一个极为严峻的冬天。

林医生介绍说，他所在的伦敦市儿童医院正在收治 数量创记录 的患者，其中包括出现呼吸困难的幼童。他预计患者数量还会进一步增加。

位于渥太华市的西安大略儿童医院收治的幼儿和儿童患者也超过了以往的数量。该医院为此开设了第二个ICU。

安大略省医学协会主席扎查理亚斯（Rose Zacharias）呼吁公众接种流感疫苗并及时接种新冠疫苗加强针，她还建议人们在拥挤的室内场所和高风险人群身边坚持戴口罩。

（The Canadian Press, CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）