加拿大反对党抨击：总理特鲁多没能有效防范中国对加拿大民主体制的威胁

普瓦列弗尔的这番话是对环球新闻的一篇调查报道 （新窗口）作出的反应。该报道称，根据加拿大安全情报部门今年一月份寄给特鲁多的多份报告和备忘录，中国曾暗中资助至少十一名2019年大选候选人，并在一些议员的办公室安插中方人员。

普瓦列弗尔说，特鲁多从今年一月份就被告知有关情况，却没有采取任何行动，这是非常令人不安的。他应该就他所了解的情况和所采取的措施作出解释。为此议会程序与事务委员会的保守党成员将发起投票，要求成立专门的跨党派委员会进行调查。

同一天在多伦多蒙克国际事务与公共政策学院，加拿大外长乔美兰（Mélanie Joly）也被问到外国干涉加拿大大选的事。她表示，自由党政府不会容忍任何外国势力插手加拿大民主体制。她也承认政府在这方面还应该作更多努力。

乔美兰说，加拿大将坚定地维护国家利益和国际规则，视具体情况决定与中国对抗还是合作，支持香港的言论自由和新闻自由，反对中国对台湾的武力威胁，并继续关注新疆人权状况。

（CBC News, Peter Zimonjic, adaptation en chinois par Wei Wu）