拒打新冠疫苗的人可以做器官移植手术吗？阿尔伯塔省上诉法院判决

由于一项法庭禁令，媒体不得披露涉案医院的名称和地点、被告医生的姓名以及刘易斯需要移植的是何种器官。

此案当事医生和医院把接种新冠疫苗定为进行器官移植手术的先决条件，理由之一是医疗数据显示，在疫苗问世前，接受器官移植的患者如果感染新冠，死亡率高达40%。但是刘易斯女士认为医院的做法侵犯了她在生命安全和信仰自由等方面的基本人权，并认为自己受到了歧视。

今年七月，阿尔伯塔省王座法院判决说，人权法不能被用于裁决临床治疗决定和要求器官移植患者接种新冠疫苗的规定。刘易斯不服判决，上个月提出上诉。

她的律师告诉省上诉法院，因新冠疫苗剥夺她的器官移植机会可能会导致她的死亡。医生和省卫生部的律师说，把刘易斯从器官移植排队名单上除名的决定是由一个医生团队做出的。该团队必须根据患者的需要和存活率来作出判断。

省上诉法院维持王座法院原判。判决书说，作出关于稀缺医疗资源的决定是困难的，但也是必须的。主审法官认为，人权法不适用于此案。但即使根据人权法裁决，原告的论据也不能成立。

（CBC News, Paige Parsons, adaptation en chinois par Wei Wu）