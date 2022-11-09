美国共和党重掌国会众议院，但未出现民调预言的大胜红色浪潮

民主党在这次中期选举中的表现好于预期。美国执政党通常在中期选举时会遭到重创。二战以来的中期选举，反对党几乎每次都能从执政党手中夺走平均27个众议院席位。这次共和党没能取得同样的成绩。

在州长选举中，民主党候选人在明尼苏达和宾夕法尼亚等摇摆州获胜。共和党方面，威斯康星州长候选人和乔治亚州参议员候选人等特朗普的坚定支持者遭遇失败或挫折，立场持中的共和党人表现更好。这可能会使共和党在中期选举后放弃特朗普，提名更有希望获胜的总统候选人参加2024年大选。

NBC星期三上午预测说，共和党将以5个席位的微弱多数控制众议院，即民主党215席，共和党220席。这意味着拜登政府将在立法上遇到更多的障碍。

共和党要控制参议院，需赢得四个结果未揭晓的州当中的三个。它们是亚利桑那州、内华达州、威斯康星州和乔治亚州。

（CBC News, NBC, VOA, adaptation en chinois par Wei Wu）