加拿大曼尼托巴省议会通过法案，允许查询配偶或伴侣是否有家暴案底。

警方将对当事人的申请进行审核，然后决定是否提供相关信息。同类法律已在萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省获得通过。

曼尼托巴省新法参考了英国等地的《克莱尔法》。该法以克莱尔.伍德（Clare Wood）的名字命名。2009年2月，伍德被前男友阿普尔顿（George Appleton）杀害并焚尸。她的家人在她死后发现，阿普尔顿此前曾数次因家暴、威胁和绑架伴侣被判刑，而警方完全了解此人的危险性。

曼尼托巴省的《防范家暴信息沟通法》受到了妇女保护团体的欢迎。 打破沉默 组织的创始人索玛柯克（Zima Somakoko）说，该法向家暴受害者提供了更大的安全保障。

但她同时也指出，这项法律只能帮助受害者了解施暴者的案底。但如果受害者遇到了有暴力史却无案底的人，该法就没有作用了。

（Radio-Canada, Radjaa Abdelsadok, adaptation en chinois par Wei Wu）