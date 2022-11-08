- 主页
- 社会
加拿大曼尼托巴省议会通过法案，允许查询配偶或伴侣是否有家暴案底
加拿大中部省份曼尼托巴省议会通过《防范家暴信息沟通法》。根据该法，受到伴侣/配偶暴力威胁的人有权向警方申请查询对方过去是否有性侵或家暴案底，即使警方资料包含个人隐私和不对大众公开的信息。
警方将对当事人的申请进行审核，然后决定是否提供相关信息。同类法律已在萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省获得通过。
曼尼托巴省新法参考了英国等地的《克莱尔法》。该法以克莱尔.伍德（Clare Wood）的名字命名。2009年2月，伍德被前男友阿普尔顿（George Appleton）杀害并焚尸。她的家人在她死后发现，阿普尔顿此前曾数次因家暴、威胁和绑架伴侣被判刑，而警方完全了解此人的危险性。
曼尼托巴省的《防范家暴信息沟通法》受到了妇女保护团体的欢迎。
打破沉默组织的创始人索玛柯克（Zima Somakoko）说，该法向家暴受害者提供了更大的安全保障。
但她同时也指出，这项法律只能帮助受害者了解施暴者的案底。但如果受害者遇到了有暴力史却无案底的人，该法就没有作用了。
（Radio-Canada, Radjaa Abdelsadok, adaptation en chinois par Wei Wu）