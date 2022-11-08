【报道】居家养老和家庭护理服务：采访CHATS负责人克里斯蒂娜·毕赞（Christina Bisanz）女士

加拿大政府和老年医学专家近年来提倡居家养老（Age in Place），老年医学专家和为老年人提供护理服务的机构和社区组织面对不堪重负的加拿大医疗系统现状，呼吁改善加拿大的家庭护理（home care) 服务。目前改革的步伐缓慢，但越来越多的社区组织在努力为其社区内的老年人提供尽可能多的服务，他们在致力于建立一个良好的养老环境。

在上周的节目中，我们报道了阿尔伯塔省的卡城华人耆英会，本周，我们将报道安大略省和魁北克省的居家养老和家庭护理服务。

位于安大略省奥罗拉市（Aurora）市的 老年人社区和家庭护理援助 组织 (Community & Home Assistance to Seniors，简称CHATS)， 如同卡城耆英会，也是一个非盈利社区组织，CHATS的主旨是为居住在约克和南辛柯地区（York Region and South Simcoe）的老人和他们的照料者提供服务。

CHATS的首席执行官 (CEO) 克里斯蒂娜·毕赞（Christina Bisanz）女士 照片：CHATS

CHATS的首席执行官 (CEO) 克里斯蒂娜·毕赞（Christina Bisanz）女士接受了本台采访，她介绍说，CHATS是41年前创立的，最初只是为社区居家养老的老年人提供义工服务，比如开车带老人去超市采购，去医院看病等，几十年来，CHATS逐步发展到提供从老人送餐服务（Meals on Wheels)；家政服务：比如冬季除雪、夏季打理庭院；到组织康乐活动；以至家庭护理等全方位服务。

CHATS的宗旨是为居家养老的老人以及照顾这些老人的家属提供服务，以使得这些老人可以尽可能地按照自己的愿望在家养老，不必去住医院或长期护理院（long-turn care homes)。CHATS为居住在约克和南辛柯地区的大约8,500名老年人和他们的家人提供服务。

CHATS有家庭护理服务（in home care)，也在老人公寓楼提供护理服务，CHATS的首席执行官克里斯蒂娜·毕赞女士说，这一项目很受欢迎，使得一些不希望进长期护理院的老人能够独立地继续住在他们自己的公寓中。

照料老人的家属互动组活动 照片：CHATS

克里斯蒂娜介绍说，他们所在的约克和南辛柯地区有许多不同族裔的移民，所以他们的项目也体现了多族裔的特点，比如他们有些活动项目专门面向华裔，俄罗斯裔，伊朗裔，意大利裔，南亚族裔等移民，同时他们也为这些新移民提供英语课程，鼓励他们融入当地文化。

克里斯蒂娜举例说，有许多移民祖父母来到加拿大帮助儿女带第三代，等到孙辈长大后，老人家闲下来，往往会感觉失落，因为他们发现那么长时间他们就在家里忙碌，没有机会了解和融入当地社区，CHATS的活动对这些老人很有帮助。

CHATS的320名雇员也来自各族裔，雇员们总和可以说26种语言，另外，CHATS有约500名义工，他们也是来自各个族裔，比如在韩裔老人日托项目中，会有韩裔的义工来参与。另外大多数义工本身也是老年人，能以母语做义工也让他们为自己能回赠社区，对他人有所帮助而自豪。

如同其它类似的社区非盈利组织，CHATS提供的一些服务也需要收取一定费用，比如他们的接送服务，送餐服务，康乐项目等，但CHATS也为有困难的人提供减免费用，CHATS的运营经费主要来源于政府拨款和捐款。

CHATS的接送服务 照片：CHATS

CHATS有一个进行了多年的服务项目， 终于回家了 项目 （Home at Last），面向从医院回家的老人，接老人出院，帮老人安顿好，比如采购食物，去药房取药等。

另外，他们现在和当地医院直接合作的家庭护理服务越来越多，现在CHATS有一个项目, 从医院到家庭过渡 项目 （Hospital to Home Transitions），面向那些虽然不再需要医院病床，但仍需要护理的老年患者，这一项目通常提供16周或更多时间的家庭护理。

克里斯蒂娜认为，社区服务需要做得更多一些，要能够提前确认需要服务的老人，不应该等到他们出现危机，需要帮助时才去帮他们，CHATS现在和社区的一些其它组织以及家庭医生一起，去发现那些需要关注的老人，而不是等他们进了急诊室才开始给他们提供帮助，

克里斯蒂娜说，CHATS是比较大型的社区服务组织，事实上，许多小型社区组织也在提供面向老人的服务，比如CHATS所在地的社区图书馆，最近就组织一组老人，其中主要是华裔老人，乘车去参观各社区服务点，让他们了解社区提供的各类服务。

克里斯蒂娜这两周正在丹麦做工作旅行，这是一个取经之旅，她和安大略省的同行们前往丹麦观摩学习丹麦在老年家庭护理方面的成功经验，她指出，加拿大将有许多工作要做，需要有足够强的政治意愿进行系统性的改革。

Beijia Lin