环球新闻报道：中国暗中资助某些加拿大候选人；总理特鲁多：政府已采取有力措施

他举例说，2019年和2022年的两次联邦大选，政府成立了一个由资深官员组成的特别委员会来防范和处理外国干涉。

特鲁多此番声明的前因是加拿大环球新闻同一天发表的一篇调查报道：《加拿大情报部门警告总理特鲁多，中国暗中资助2019年大选候选人》。报道引用多个消息来源称，中国政府暗中资助了至少11名2019年联邦大选的候选人。

消息来源说，这个指控来自加拿大情报官员今年1月份的一系列报告和备忘录。根据这些资料中的信息，中国政府的活动包括通过中间人资助与中共有关系的候选人，并在议员办公室里安插自己人以影响政策制定。

另外，情报部门相信中国政府一直在努力引诱和贿赂前政府官员以增加自己在加拿大联邦政坛的影响力，同时对那些被视为威胁的加拿大政界人士进行各种骚扰攻击活动。

根据加拿大安全情报局的信息，负责暗中转账的是中国驻多伦多总领事馆。受到资助的包括至少11名联邦大选候选人以及众多在其竞选团队中工作的中方人员。资金通过一名安大略省议员和一名联邦大选候选人的工作人员进行转账。

还有信息来源称，一个 中共代理人组织 也充当了中间人，转交了25万加元。

十一名被中国政府资助的联邦大选候选人来自保守党和自由党。加拿大安全情报局的报告说，他们当中有几个 – 不是所有人 – 是有意识地接受中共指挥。有几人曾与统战部官员会面。

但是这些报告没有说明情报部门是否认为中国成功地影响了2019年联邦大选的结果。

中国对加拿大进行的干涉活动超过其他任何一个国家

报告显示，中国对加拿大进行的干涉活动超过其他任何一个国家，并在习近平2015年强调海外 统一战线 的重要性后有所增加。

报告说，中国统战部策划在加拿大领土上进行的干涉活动，并配合中国国安部的干涉活动。统战部的活动通常由加拿大各地的中国领事馆来完成。报告举例说，在2014年多伦多教育局与孔子学院合作引发的风波中，中国驻多伦多总领事馆向多个代理人组织提供了一百万加元，供它们组织支持多伦多教育局与孔子学院继续合作的集会活动。

报告提到的另一个例子是，在2019年联邦大选竞选期间，中国驻多伦多总领事馆的一名官员曾指示一名选举工作人员监视和控制候选人与选民会面的集会活动，阻止他和台湾代表会面。

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环球新闻的报道全文 （新窗口）（英语）

（Global News, Sam Cooper, AFP, adaptation en chinois par Wei Wu）