星期二清晨月全食，加拿大的大部分地区可观赏。

与仅持续几分钟的日食不同的是，月食从偏食到全食可持续数小时，相对来说不那么容易错过。只要把闹钟调到月全食开始半小时前，就可以看到月偏食渐渐变成月全食的全过程。

另外，月全食造成的黑暗会使月亮旁边平日不容易被看到的星星显露出来。如果你使用双筒望远镜，你可能会在月亮左上方发现天王星。

早起者的另一个可能的奖赏是流星雨。目前正处于四个流星雨期间：猎户座，北金牛座，南金牛座和狮子座。平日观赏流星雨最忌月光明亮，月全食时若有流星雨划破夜空，将是难得的美景。

在月全食期间，月亮可能会因折射的太阳光线变成暗红色，即通常人们所说的 血月 。

从加拿大最西端的BC省直到安大略省北部都是观赏这次月全食的理想位置，但是在加东大西洋时区和纽芬兰时区，月全食开始时月亮已经西沉。这两个时区的居民只能在大约5点到7点之间看到逐渐扩大的月偏食。

在加拿大其他时区，月全食出现的时间如下。

东部时区（ET）：5:16至6:42

中部时区（CST）：4:16至5:42

山地时区（MT)：3:16至4:42

太平洋时区（PT)：2:16至3:42

在这个时段之前和之后分别有持续一个小时左右、逐渐扩大或逐渐缩小的月偏食。

（CBC News, Nicole Mortillaro, adaptation en chinois par Wei Wu)