安大略省中小学明日复课：省政府和工会各退一步

星期一早上，安大略省省长福特（Doug Ford）宣布，为了表达善意，省政府愿意取消28号法案，但条件是工会停止罢工。中午时分，代表该省中小学职员的加拿大公职人员工会（CUPE）召开新闻发布会，称已经获得省政府取消新法的书面保证，因此其成员将自星期二起复工。但是学校是否同时复课，家长们还需以学校所属教育局的通知为准。

尽管罢工告一段落，但是这场劳资纠纷还远未结束，接下来双方将恢复谈判。双方都表示要努力达成一项 公平的协议 ，但是对公平二字显然有不同解读。CUPE已经表示，如果谈判破裂，不排除重新开始罢工的可能性。

安大略省议会上星期四刚刚通过省政府提交的28号法案。该法包括一份不可谈判的劳资合同，禁止中小学职员罢工，并规定对违法罢工的个人和工会的罚款数目。另外，为了防止未来可能遇到的违宪诉讼，该法还引用了加拿大宪法中的但书条款。这引起了联邦政府的关注，也促使更多其他工会对CUPE表示支持。

省议会目前仍处于休会期，尚不清楚议员们将在何时被再次召回，为取消该法投票。

CUPE为其成员要求每年11.7%的工资涨幅，而省政府只答应给年薪在4万加元以下的员工每年涨2%，其余员工每年涨1.25%。在28号法案包括的合同中，这两个不同的工资涨幅被提高到年薪43000加元以下的人涨2.5%，其余人涨1.5%。尽管CUPE上星期表示已经把原来的要求降低了一半还多，但是双方离达成一致尚有距离。

（CBC News, CP, adaptation en chinois par Wei Wu）