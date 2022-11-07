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魁北克省自由党领袖昂格拉德宣布退出政坛
魁北克省自由党领袖多米尼克.昂格拉德（Dominique Anglade）星期一（11月7日）宣布辞去这一职务，并将从12月1日起不再担任议员。这意味着魁省官方反对党需要在省议会复会前的三周内选出临时党领袖，昂格拉德所在的圣亨利-圣安娜选区将在六个月内举行补选。
最近几个星期来，昂格拉德受到许多党内人士的抨击。魁省自由党在10月3日的省选中仅获得15%的选票，为该党有史以来最低纪录。昂格拉德随后在处理她与本党议员尼科尔（Marie-Claude Nichols）的矛盾时引起更大党内纷争。此事成为促使她退出政坛的最后一根稻草。
尼科尔希望担任议会反对党第三副主席，但昂格拉德任命她为交通部评论员（即交通部影子部长）。尼科尔拒绝任命。昂格拉德因此把她逐出自由党议员团。虽然昂格拉德事后试图挽回，但尼科尔决定以无党派议员的身份完成任期，并公开宣布自己不再信任昂格拉德。
昂格拉德自2022年5月起担任魁北克自由党领袖。省长勒格（François Legault）今天发表推文向她表示感谢：
投身政治需要勇气，在政坛立足需要决心，而退出需要谦卑。感谢多米尼克！
（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）