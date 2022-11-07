魁北克省自由党领袖昂格拉德宣布退出政坛。

最近几个星期来，昂格拉德受到许多党内人士的抨击。魁省自由党在10月3日的省选中仅获得15%的选票，为该党有史以来最低纪录。昂格拉德随后在处理她与本党议员尼科尔（Marie-Claude Nichols）的矛盾时引起更大党内纷争。此事成为促使她退出政坛的最后一根稻草。

尼科尔希望担任议会反对党第三副主席，但昂格拉德任命她为交通部评论员（即交通部影子部长）。尼科尔拒绝任命。昂格拉德因此把她逐出自由党议员团。虽然昂格拉德事后试图挽回，但尼科尔决定以无党派议员的身份完成任期，并公开宣布自己不再信任昂格拉德。

昂格拉德自2022年5月起担任魁北克自由党领袖。省长勒格（François Legault）今天发表推文向她表示感谢： 投身政治需要勇气，在政坛立足需要决心，而退出需要谦卑。感谢多米尼克！

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）