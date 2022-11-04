【报道】卡城华人耆英会（CCECA）：采访总干事李陈美仪女士

这些服务包括：长者日间护理，长者外展服务，保健服务，长者家居维修项目，长者好邻居项目，社区同行大使项目，文教活动，社交康乐活动，电脑学习班，无墙线上活动室等。

李陈美仪女士很自豪地告诉本台记者，他们的卡城耆英会是北美唯一的一个侧重华裔老年人的社区服务中心。耆英会现在的服务并不仅仅局限于老年人，他们其实面向整个华裔社区，为卡尔加里的华裔提供服务。

耆英会目前最年轻的会员是30岁，耆英会欢迎年轻人加入进来，总干事李陈美仪女士说，因为年轻的会员可以帮助老年会员，而且耆英会也有许多非常合适年轻会员的活动：比如旅游。耆英会的活动并不基于年龄而设，而是基于活动项目类别来设定的。

李陈美仪女士说，耆英会尽管有会员制，每个会员需要交付20加元的年度会员费，但非会员也可以获得耆英会的服务。耆英会的一些课程和康乐活动要收取少量费用，但耆英会提供的社会服务是免费的，另外还有其它一些免费活动。

2022年CCECA义工答谢聚会 照片：CCECA

许多耆英会的老会员把耆英会看成自己的第二个家，李陈美仪女士说，即使有些老人已经入住老人院，行动不便，但他们还每年至少来一次耆英会，专为来付会员费，支持耆英会。

新冠疫情以来，耆英会的许多活动不得不改在网上，耆英会在帮助老人上网，学习使用电脑方面做了许多工作。另外，他们为方便部分不上网的老人，组织了不用上网，只是通过电话就可以参加的 无墙线上活动室 ，老人们通过自家电话就可以参加运动班，聊天室，健康工作坊，社交康乐等活动。

这一 无墙线上活动室 大受老人欢迎，结果出乎意料地好，在新冠疫情期间困于不能出门，又还没学会上网或家里没有联网的老人，很高兴能通过电话参加活动。

卡城华人耆英会（CCECA）户外活动 照片：CCECA

李陈美仪女士说，卡尔加里有大约10,000名56-65岁年龄段的华裔中年人，大约9,000名65岁以上华裔长者，华裔长者比例比较大。

耆英会很鼓励老人参与社会活动，比如6年前，唐人街面临不少挑战，地产开发商计划在唐人街区修建30层高的大楼，许多人反对这一开发项目，他们征集签名，组织耆英会的老人示威，向卡尔加里市政府提出抗议，结果他们获胜了，争取到了市政府设立唐人街文化计划，保证未来唐人街的发展将保留唐人街的文化传统。

李陈美仪女士介绍说，卡尔加里是一个非常合适华裔居住的城市，卡尔加里的唐人街安全并富有活力，华裔对唐人街的繁荣很关心，有多个华人协会和组织。在过去两年中，她自己也是明日唐人街指导委员会（Tomorrow’s Chinatown Steering Committe)的成员。

李陈美仪女士获得伊丽莎白女王白金禧年勋章 照片：Submitted by Liza Chan

30年前李陈美仪女士刚开始在耆英会工作时，他们只有5个工作人员，现在耆英会的工作人员增加到了30人，另外还有400多名义工。总干事李陈美仪女士称赞耆英会的员工为社区工作很投入。而她本人在今年9月获得了阿尔伯塔省颁发的伊丽莎白女王白金禧年勋章，这是表彰为该省做出重大贡献者的一个奖项。

耆英会从卡尔加里市政府和卡尔加里联合劝募会（United Way of Calgary) 获得部分资金，另外他们的家庭健康项目（Family Wellness Program) 从阿尔伯塔省政府获得资金，这是耆英会目前三个主要资金来源，其它还有一些来自基金会等组织的赞助，另外就是公众捐款，李陈美仪女士说，他们收到相当数量的捐款，另外，他们的办公楼是自己筹资建的，不必支付房租，这也节省了一笔开支。

加拿大政府和老年医学专家们目前都在提倡居家养老（Age in Place)，近年来许多社区机构开始致力于发展社区的养老环境，政府以及社区的非盈利组织的政策和具体努力对建立一个良好的社区养老环境非常关键，李陈美仪女士说，卡城华人耆英会就是这样一个出色的社区组织。

CCECA长者周活动 照片：CCECA

近年来，他们在老人精神健康方面的服务很突出，有一对一帮助老年精神健康项目，由耆英会的社工和义工来做。耆英会也很鼓励老人做义工，比如，长者好邻居项目，在2021年培训了21位老人义工，他们和12名义工组织者为165名社区孤独老人提供了1,680次邻里服务。

耆英会总干事李陈美仪女士说，耆英会提供老人日托服务，对老年人的家庭提供帮助，协助他们照顾老人。此外，耆英会的服务开始更多地侧重于提供临终关怀服务，耆英会雇员包括注册社工，护士和护士助理。

耆英会还收到政府资助为华裔老人提供外展服务，比如帮助英文不够好的老人申请福利金，帮助出医院后的老人安排照料护理；耆英会还有项目防范虐待老人，帮助弱势老人。在2022年，他们新增了 长者接送及医疗传译服务 ，这也是一个由阿尔伯塔省政府资助的项目。

Beijia Lin