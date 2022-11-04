安大略省教育系统职员罢工，数百所中小学停课或改上网课

按照安大略省议会昨天通过的28号法案，违法罢工者将被处以每天4000加元的巨额罚款。对工会的罚款则高达每天50万加元。另外，省政府还向该省仲裁劳资纠纷的劳动关系委员会提交了正式投诉。

这场主要因工资涨幅分歧而起的劳资纠纷已持续一段时间，但是现在似乎陷入了更严重的僵局。代表安省中小学员工的加拿大公职人员工会（CUPE）警告说，如果政府不取消新法，罢工就将持续下去。而省政府表示，只有在非法罢工停止后，政府才会回到谈判桌前。

安大略省教育部长里奇说，省政府已向劳动关系委员会提出投诉。 照片：La Presse canadienne / Frank Gunn

一位在省议会前示威的学校秘书加兰特（Mary Gallant）告诉记者，政府实施新法后，罢工也许是违法行为，但是她们别无选择，只能采取行动。 我们有罢工的权利，有谈判合同的权利...... 我们所要求的不过是获得我们应得的报酬。

CUPE起初为其成员要求每年11.7%的工资涨幅，而省政府只答应给年薪在4万加元以下的员工每年涨2%，其余员工每年涨1.25%。在28号法案包括的合同中，这两个不同的工资涨幅被提高到年薪43000加元以下的人涨2.5%，其余人涨1.5%。尽管CUPE表示已经把原来的要求降低了一半还多，但省政府建议的涨幅仍然达不到。

28号法案使用了加拿大宪法中的但书条款来避免该法未来可能遇到的违宪诉讼。加拿大总理特鲁多本周对此表示了担忧。他说，联邦政府正在考虑如何防止省政府滥用这个条款。

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）