加拿大政府公布秋季财政报告：赤字低于预期，资助低收入群体，吸引投资

加拿大财政状况的改善主要是由于原油涨价和税收增加。弗里兰告诉议会，这不是偶然发生的。这是因为人们在疫情期间坚持不懈，努力维持公司运营或努力工作。

根据这份最新的财政报告，今后六年的联邦财政支出将为306亿，主要用于刺激经济和对低薪阶层及学生的资助。弗里兰说，政府的目标是在谨慎支出和资助受物价上涨影响最大的群体之间找到平衡。

但是她也表示，由于世界经济前景不确定和央行提高利率，加拿大经济可能放缓。

事实上，一些经济学家预测，明年头三个季度，加拿大经济可能出现衰退，这意味着失业率上升，政府税收减少而在失业金上的支出大幅度增加，从而导致比目前预期高得多的财政赤字。

对低薪阶层和学生的帮助

弗里兰说，联邦政府将在今后六年中拨款40亿加元改善 加拿大工人福利 （CWB），这是一种面向低薪工作者的个人所得税抵免。

加拿大学生贷款和加拿大学徒贷款将永久性免除利息。这将为贷款学生每年平均节省410加元。另外，政府将通过 青年就业与技能计划 每年提供七万个暑期工作岗位。

弗里兰还承诺尽快提交法案，允许购买第一套住房的人开设免税的购房储蓄账户，并把他们的相关税收抵免增加一倍。

经济措施

为吸引在清洁能源领域的投资，加拿大政府推出两项税收抵免政策。一项面向清洁能源技术、电力储存系统、低碳取暖设备和零排放车辆，抵免额相当于投资成本的30%，另一项面向清洁氢能领域的投资。

另外，联邦政府计划对回购股票的上市公司征税，税额相当于回购股票净价值的2%。政府部门的专家认为，这不仅能减少上述支出带来的财政压力，也将鼓励企业把利润用于扩大业务、提高生产，而不仅仅是用于增加股东收入。

（CBC News, John Paul Tasker, adaptation en chinois par Wei Wu）