加拿大对化石燃料业的资助在二十国集团中名列第二，中国名列第四

报告说，在2019-2021年期间，加拿大政府每年平均向本国化石燃料项目注入85亿美元的资金。日本为每年平均106亿美元。

这个排行榜上的第三名和第四名是韩国和中国，每年分别为本国化石燃料业提供了73亿美元和67亿美元。石油变化国际的报告同时指出，中国属于财政支出缺乏透明度的国家之一，因此难以获得准确数据。

报告的作者之一塔克 (Browen Tucker) 说，加拿大的资助金额本身并不令人感到意外，但是却令人失望，因为加拿大政府承诺在2022年底以前逐步取消对化石燃料工业的资助。现在离年底还有一点时间，他呼吁加拿大采取实际行动遵守承诺。

二十国集团对绿色能源的资助在2016-2018年期间为平均每年270亿美元，2019-2021年期间为平均每年290亿美元。报告认为这个增加幅度远远不够。

加拿大在这一时期平均每年为绿色能源拨款8亿美元，远远落后于榜上前三名法国（280亿美元）、巴西（250亿美元）和德国（220亿美元）。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Marc-Antoine Leblanc）