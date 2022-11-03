【专访】加拿大华裔学者赖小刚：习近平执政十年来西方及中国的转变

赖小刚教授把习近平执政的十年概括为 两个转变 ：第一个转变是以美国为首的西方国家对中共本质的认识和政策的转变；第二个转变是习近平对美国和西方国家政策的转变。

他指出，中华人民共和国能够成为世界第二大经济体的主要原因之一，是西方国家对中共的期望和帮助。这种期望和帮助来自自由民主的理念，就是当经济发展到一定的程度、人民的生活水平提高到一定程度后，就会出现民主化。

但美国有相当部分的人对中国是否会发生这种变化，始终怀有疑问。这一疑问体现在美国国防部和 美中经济与安全委员会 每年的年度报告上。当习近平改变了邓小平的内外政策后，美国在对中共的政策上就迅速形成了共识，在2018年与中国展开贸易战，开始了两国经济上脱钩、政治和军事上对抗的进程。

赖小刚认为，与美国的转变相比，习近平对西方的认识和政策性转变，不仅被动，而且慢得多，其原因是他想与美国等西方国家达成一种妥协，在自由民主主义的国际秩序中，开辟出一块威权主义的小天地。（有关详细历史背景，请参见赖小刚的《赖子聊书》 （新窗口））

加拿大女王大学客座助理教授赖小刚 照片：Li Hongyan

从2021年3月发布的《习近平在浙江》一书看，习在浙江时就坚信，中共必须坚持在经济上的主导地位，以确保一党专政。为了解决巩固中共和他的个人权力，以及与中国经济依赖对外贸易 （特别是对美贸易）之间的矛盾，习在上任后实施了 三头并进 的策略。

第一头是反腐。习利用薄熙来、令计划的丑闻，展开了空前的反腐，用反腐来巩固和扩大自己的权力。

第二头是 一带一路 。这个倡议的目的，是为了减少、甚至摆脱中国对西方的经济依赖，利用中国的财政金融能力和制造业能力，特别是基础建设的能力，建立由自己主导的国际经济圈。

第三头是金融改革。中共在2013年11月召开了十八届三中全会，决定进行金融改革，向民营企业开放金融业。

十八届三中全会向全世界展现了一个远景规划：一个更加开放的中国，正在引领全球的经济发展。习希望通过这个远景规划，来说服西方国家，接受中国参加修改国际政治和经济的规则，从而保全中共专权的政治体制。

中国烟台港口 照片：Associated Press / Chinatopix/The Associated Press

赖小刚教授进一步解释说，英语世界的一些专家们很早就发出有关中国威胁的警报。除了前面说的美国国防部和 美中经济与安全委员会 外，英国剑桥大学的一位教授组织了研究组，专门跟踪研究中国在对外政策中 舆论战 、 心理战 和 法律战 ，简称 三战问题 。

这个研究组的结论是：中国的三战正在动摇自由民主主义的国际秩序。这个结论与牛津大学国际问题专家的观察相吻合，那就是中国对西方的威胁，远远超过了当年的苏联。

这一观察很快就在2013年中共南海问题的表现上被证实，北京把海牙国际仲裁法庭关于南海岛屿争端的仲裁称为是 一张废纸 。

赖小刚说，也就在2013-2016年的三年时间里，习近平的内部和外部环境发生了巨大的变化。结果是从2013年的金融改革规划，变成了2022年供销社的迅速恢复。这个内部变化的开始是2015年7月的上海股票市场的暴跌。外部环境的变化，除了南海问题，还有民进党领袖蔡英文当选、中共金融巨头肖建华从香港被绑架回大陆、北韩的远程火箭和核武器试验，但影响最深远的是特朗普在2016年当选为美国总统。

特朗普坚信美国政客误导了美国，造成美国制造业流失和失业。由于中国大陆的经济起飞，改变了世界经济的格局，特朗普把规范中国的行为与重振美国经济联系起来，在就任后的第一年，特朗普与习近平举行了两次会晤。

2017年初中国报亭的期刊 照片：Associated Press / Andy Wong/Associated Press

赖小刚指出，在这一期间，北韩领导人金正恩连续进行战略武器的试验。北韩的这些举动，既可以解释为想得到美国的承认，也可以解释为是在配合习近平，用自己的核试验和北京对北韩的影响力，来增加习近平与特朗普谈判时的筹码。

在特朗普来访不久，习近平就在2018年3月删除了宪法中关于国家主席两届任期的规定，尔后隆重接待了来访的金正恩。在金正恩出现在北京的一星期前，特朗普宣布对从中国进口的钢铁加征惩罚性关税，习之后报之以报复性关税，美中贸易战从此开始。

赖小刚解释说，对于美国各界对中共在态度上的根本性变化，习近平的反应是立足于实力对比。他反复强调：两国和则利，斗则两败俱伤。在2018年12月初与特朗普在阿根廷的会谈中，习接受了两国必须在100天内达成贸易协定的要求，还承诺大量进口美国的农产品。

然而就在两人会晤时，华为公司的首席财务总监孟晚舟在温哥华转机时，被加拿大当局应美国的要求而扣留。中国很快就以拘捕两名加拿大公民做为回应。北京此举损害了与加拿大的关系，也动摇了自己在西方国家的声誉。

在孟晚舟被扣六个月后 (2019年5月初)，习近平在中美贸易谈判即将结束时，推翻了先前达成的协议，要求从头开始，重新谈判，结果导致美方加以更为严厉的惩罚性关税。

就在美中贸易战升级的时候，香港政府的 送中条例 ，动摇了香港自治的基础，引发了大规模的抗议，而新疆维吾尔人的处境也引起了西方国家的广泛关注。由于中国在对美贸易中的巨大盈余，直接关系中国经济的运转，习近平在中美贸易战巨大的压力面前，做出了重大妥协，接受了特朗普关于美国可以监督保护知识产权的原则，在2020年1月，达成了中美第一阶段的贸易协定，但就在这时，新寇病毒在武汉爆发，迅速扩散到了全国。

新冠封锁下的一个北京小区 照片：Associated Press / Andy Wong/The Associated Press

赖小刚指出，疫情的爆发把美中双方达成的贸易协定，变成了一张废纸，也把在美中关系中无法妥协的部分——就是自由民主主义与共产专制主义之间的冲突——变成了美中双边关系以及中共与西方关系中的主旋律。

习近平的 大国抗疫 、香港自治的消失，再加上维吾尔人问题，彻底打消了西方国家（特别是那些数十年来同情和支持中共的自由派人士）对中共的希望，从根本上动摇了中国与西方的关系。但是习近平并没有意识到这一点，在2021年2月初还在极力向美国新任总统拜登解释。直到这年3月的美中高级会谈，才知道自己与美国和西方的关系，是木已成舟，于是把主要精力放在如何连任上。

赖小刚进一步指出，习近平对美国等西方国家对华政策变化的认识以及相应的政策调整，远远晚于西方。之所以如此，是因为中国对西方的依赖，远远超过西方对中国的需求。西方对于中共来说，是生死问题，而中国对西方来说，则是锦上添花。

习近平在与政敌的争论中，逼使对手们出局，将政治局的常委换成了清一色的习家军，形成了要把中国带回毛时代一个战斗堡垒。

那么，这个堡垒能够生存下来吗？

历史学家赖小刚的回答是否定的。他认为，原教旨的马克思主义的一个原则，就是资本主义是全球性的，共产主义的实现也只能是全球的。列宁修改了这一原则，中华人民共和国和苏联一样，都是这一修改的产物，无法逃脱苏联的命运。

Beijia Lin