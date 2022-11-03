加拿大要求中国公司撤出加拿大关键矿物工业

锂、镉、镍、钴等矿物和金属是制造蓄电池、电脑、电动车、太阳能电池板等产品不可或缺的原材料，因此被视为会影响国家安全和未来经济发展的关键资源。

中国企业在关键矿物提炼加工领域举足轻重，但是生产不足，因此致力于在海外矿物开采上大量投资。但是欧洲对俄罗斯能源的依赖在俄罗斯入侵乌克兰后所造成的动荡，以及与中国的紧张关系使加拿大和美国希望确保关键矿物供应链保持在盟友手中。

按照加拿大投资法，外国投资需经过国家安全审查。加拿大工业部长尚帕涅（François-Philippe Champagne）星期三（11月2日）表示，由加拿大安全情报部门负责的 多个步骤的国安审核 得出的结论是，三家中国企业必须放弃它们在加拿大关键矿物公司中的股份。

尚帕涅上个星期已经宣布，今后加拿大将限制外国国有企业进入加拿大关键矿物的开采、提炼和加工领域。

根据加拿大创新、科技与工业部的通知，香港中矿稀有金属公司必须在90天内出售所持有的温哥华动力金属公司的股票。后者在安大略省北部有锂、铯和钽的开采项目。

盛泽锂业被要求放弃锂业智利公司的股份。该公司的总部设在卡尔加里，在智利有十几个锂开采项目。

藏格矿业被要求从温哥华超级锂业公司撤资。该公司在加拿大和阿根廷进行锂矿和金矿开采。

(La Presse canadienne, Mia Rabson, adaptation en chinois par Wei Wu)