加拿大殉职华裔女警杨子信的葬礼在BC省列治文市隆重举行

来自加美各地的数千名警察、急救人员和消防员正装列队，以加拿大皇家骑警的管乐仪仗队打头，在鼓乐声中沿街徒步行进，护送灵车至列治文奥林匹克体育馆。按照加拿大皇家骑警的传统，护灵队伍中有一匹空鞍的坐骑，意在向倒下的战友致敬。

护灵队伍以加拿大皇家骑警的管乐仪仗队打头。 照片：Radio-Canada / Ben Nelms (CBC)

31岁的杨子信出生于台湾台中市，幼时随家人移民到加拿大，三年前加入加拿大皇家骑警，是本那比皇家骑警支队的一员。10月18日，她在执勤时被一名无家可归者刺中胸部，随后在医院伤重不治。凶嫌咸钟元据信是一名韩裔电影制片人，数年前染上毒瘾，流浪街头，过去也曾威胁、袭击他人。

一位杨子信的朋友在葬礼上致辞时说，她曾多次身处足以改变一个人心性的逆境，但什么也无法消减她的热情和善良。她富于同情心，乐于助人，永远以微笑和开放的心胸面对生活，坚信明天比今天好，坚信个人的行动能改变世界。

一个怀抱婴儿的女子和送别杨子信的加拿大皇家骑警队伍。 照片：Justine Boulin/CBC

杨子信的父亲上星期通过温哥华台北办事处发表声明，怀念女儿，同时感谢加拿大各方的支持。声明说：“她在她热爱的工作上奉献了生命，就某种意义而言，是一种幸福。我们虽然不舍，但深信以她对工作的认真执著，应该不会后悔这样的决定。我们身为她的家人，以她为荣。愿她在为这她热爱的世界燃烧完全部的自己之后，能安息于光与爱之中。”

杨子信的同事走在灵车两侧。 照片：Justine Boulin/CBC

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（CBC News, Bridgette Watson, adaptation en chinois par Wei Wu）