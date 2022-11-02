病毒并未远去：每星期仍有数百加拿大人死于新冠

和疫情初期不同的是，现在感染后转为重症甚至死亡的患者绝大部分是老年人、合并症患者（指患有不止一种疾病）、免疫系统被化疗损害的癌症患者，以及拒绝打疫苗的人。

新冠病毒Delta变异株流行期间，医院重症监护病房接收的患者当中有许多感染新冠前很健康的青壮年，现在这种情况已很少见。卡尔加里医生法布罗（Gabriel Fabreau) 说，这要归功于疫苗的普及和更有效的治疗。

今年八、九月的统计数据显示，完成疫苗接种并打过至少一次加强针的人因新冠重症住院的几率和比未打疫苗者低三倍，死亡的几率低五倍。

但是医生们警告说，尽管新冠患者转为重症的比例下降，但他们仍然会对医院系统造成巨大压力。

多伦多医生辛哈（Samir Sinha）建议老年人接种三种疫苗：二价新冠疫苗加强针，今年的流感疫苗和肺炎疫苗。

（CBC News, Lauren Pelley, adaptation en chinois par Wei Wu）