为什么Radio-Canada/CBC关闭北京分社

我们的使命

地球正在我们的眼前发生变化，变化程度之剧烈只会突出Radio-Canada的国际报道的重要性。从我们的记者和特别通讯员的角度向您介绍世界的发展，是我们公共服务使命的优先事项。

出现在现场既是我们的责任也是我们的荣幸，亲临问题发生的地方，能让我们与民众见面，获得独特的视角。

尽管如此，过去几年我们在许多方面都面临着令人难以置信的挑战：一场具有持久影响的大流行病、正在发生深刻变革的社会、迅速扩大的极权主义政权、气候变化以及新发生的准永久性战争。

无论是在香港或喀布尔、斯德哥尔摩或孟买、内华达沙漠或里约、内罗毕或基辅，我们都在那里提供最好的新闻报道。

因此，自去年1月以来，致力于提供解说和背景信息，我们已向36个国家/地区派出众多团队。

我们从一开始就为报道乌克兰战争投入了大量资源。迄今为止，已有15个团队前往该国和周边地区，我们还打算再增派多个团队。

巴黎和华盛顿

我们在国外的分社是我们丰富和全面服务的基石。它们位于对加拿大受众具有战略意义的地点，使我们能够在有重大影响、需要每天报道的领域中保持立足点。

在欧洲，Radio-Canada在巴黎设有一个分社，CBC在伦敦设有一个分社。最近几个月，我们的记者一直在关注一些重大事件，例如乌克兰的能源危机和战争造成的其他影响、英国女王的去世和英国政权的不稳定性，以及意大利政府中极右派的胜利。

在华盛顿，我们的CBC/Radio-Canada分社正在努力工作，随着11月中期选举的来临，我们不仅报道美国政治，还报道社会和环境变化。俄罗斯和中国等关键大国的内向态度迫使我们重新思考如何报道国际事务。

莫斯科

2022年5月18日，俄罗斯官员决定关闭我们的分社，撤销我们的新闻团队的采访证和签证，从而将我们驱逐出境，我们对此深感震惊。

Radio-Canada和CBC通过我们的记者和当地工作人员在那里已经工作了44年。俄罗斯官员说这是针对 加拿大的行动 所采取的 报复措施 ，这个说法无视了加拿大政府的行动与作为独立媒体公司的CBC之间的区别。

据我们所知，这是第一次我们的分社被逐出一个国家。迄今为止，在所有在莫斯科设有办事处的外国媒体中，我们是唯一被以这种方式关闭的机构。自从莫斯科强行关闭该分社以来，我们的驻外记者Tamara Alteresco一直努力从偏远地区和邻国报道俄罗斯的情况。

鉴于这种情况，我们正在研究替代方案，就是能让我们留在俄罗斯的外围地区，包括在邻国设立一个临时分社，以报告区域问题和俄罗斯的影响范围内的热点。

北京和台湾

中国是我们报道的另一个焦点。40年来，我们一直通过Radio-Canada和CBC记者的视角进行报道。

不幸的是，Philippe Leblanc被任命为我们的驻亚洲记者后，于2020年10月申请签证，但我们试图让他在那里安顿下来的所有尝试都没有成功。

与蒙特利尔领事会晤和随后采取的步骤也毫无成果。我们的存在只局限于报道了上个冬天的北京奥运会，但这也是在严格的限制条件下。

4月，我和CBC的同行Brodie Fenlon写信给中国驻加拿大大使丛培武，再次为Philippe Leblanc申请前往北京的签证。我们强调了我们各自国家的历史意义，以及如果我们不能亲自到北京去，怎么可能在北京维持一个分社。

自那以后，我们只收到一份信已被收到的收条。

最后，我们不得不做出关闭我们分社的艰难决定。可悲的是，Radio-Canada并不是唯一在中国进行新闻报道而面临重大挑战的媒体。外国媒体与中国政府之间的关系一直很棘手。近年来这种关系变得越发紧张。

像其他一些媒体一样，我们将继续报道这个广阔的地区，但未来会从台湾进行报道。Philippe Leblanc在接下来的两年里将驻扎在那里。

这个拥有2400万人口的岛屿具有极其重要的地缘战略意义，今后也将成为与中国关系紧张的主要地区之一。

我们和CBC的同事们一样，希望中国有一天会欢迎我们的新闻记者回来，正如我们希望有一天能够返回莫斯科并重开分社一样。

与此同时，这个新的国际报道安排将使我们能够继续尽可能准确地实地报道不断变化的世界。新闻报道是一个永无止境的克服障碍的过程。我们的优先事项始终是践行我们的使命，即为您提供与您最相关的国际信息。