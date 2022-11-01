特鲁多称安大略省政府不应利用宪法但书条款剥夺员工权利

但书条款允许各省制定的法律可以在至少五年时间里不符合加拿大宪法的第2条和第7至15条。 这些条款主要涉及公民权利。由于劳资谈判无法达成一致，55万名安大略省中小学职员（教师除外）将在本星期五举行罢工。安大略省政府因此向省议会提交一项法案，禁止罢工，并提出一份强制性劳资合同和违法罢工的罚款数额。

特鲁多说，利用但书条款来取消公民权利是在最特殊的情况下才能采取的做法，不应被滥用。司法部长拉麦迪（David Lametti）表示正在考虑联邦政府应对省政府利用但书条款的方法。

安大略省教育部长里奇。 照片：CBC/Evan Mitsui

安大略省教育部长里奇(Stephen Lecce)在接受CBC采访时说，这次劳资谈判的双方分歧巨大。使用但书条款对任何一个政府或议会来说都不是首选之策，但是现在除此之外没有别的办法。

2012年，上一届安省政府也曾通过立法结束一场罢工，被有关工会告上法庭，后来被法庭裁定向原告赔偿一亿多加元。里奇表示，省政府立法的目的是要保证学生能够正常上课，但是鉴于上一届政府的教训，这样做的同时也要防止今后可能发生的诉讼挑战。

代表安省中小学职员的加拿大公职人员工会（CUPE）已经宣布星期五的罢工将照常进行。这些职员包括辅导员、管理员、图书馆员和早教老师等。尽管教师不在其中，但多伦多等地的教育局已经表示，罢工将导致停课。目前尚不清楚星期五之后罢工是否继续。

另外，双方都没有把谈判的门完全关上。新法案中的劳资协议提出的工资涨幅比过去略有增加，省政府也表示愿意回到谈判桌前。工会则表示今晚会提出新的条件。

(CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu)