魁北克省接受的外国医生全加拿大最少，医学院的排斥是重要原因

过去五年来，在八百多名通过学历认证的魁北克省移民医生当中，仅有略超过三分之一（38%）的人拿到了行医执照（不包括通过魁法互相承认医学院学历的协议获得执照的法国医生）。

一个名叫拉利比（Abdelkarim Laribi）阿尔及利亚医生说，他在90年代末移民到魁北克省。2009年，该省医生学会终于承认了他的学历，他也通过了加拿大医学委员会规定的各项考试。他以为终于可以重操旧业，高兴得大宴宾客。但他很快被告知，在获得行医执照以前，他还必须先从四个魁省医学院之一申请到一个住院医职位。

拉利比四处碰壁。2011年，他通过了魁北克省国际医学院毕业生评估中心（CEDIS）的遴选，得到了一个实习机会。该中心由省政府资助，其职能正是通过提供实习帮助拉利比这样找不到住院医职位的外国医生。

但是在实习结束后，仍然没有一个医学院接受拉利比。他终于灰心，改行做了一名教师。

宁肯让住院医职位空着

魁北克省住院医职位并不紧缺。该省人权委员会在2010年所做的一项调查显示，那一年加拿大全国的住院医空缺职位有四分之三在魁北克。委员会主席杜夏姆（Daniel Ducharme）说，2022年的情况也差不多，全国115个住院医空缺职位有76个在魁北克省。十二年后，医学院仍然宁肯让住院医职位空着也不要外国医生，他认为这是对外国医生的排斥和歧视。

魁北克省医学院长协会发言人埃德尔曼（David Eidelman）辩解说，接受所有医学院毕业生是不谨慎的，不管他们来自哪个国家。住院医申请者不仅需要有过硬的学术履历，还需要在面试时表现出他们有能力适应北美的教育环境。另外，停止行医超过四年的外国医生不会被接受。

根据加拿大医疗卫生信息研究所的统计数据，在2020年，加拿大全国有四分之一（26%）的医生毕业于国外的医学院。在萨斯喀彻温省，这个比例高达49%。

在魁北克省，这个比例为9%。

（Radio-Canada, Davide Gentile, Daniel Boily, adaptation en chinois par Wei Wu）