保罗.佩洛西遇袭案的嫌疑人宣称他原想绑架美国众议院议长

此案嫌疑人是42岁的德帕普（David Depape）。美国司法部星期一对他提出正式控告。他被指控以威胁或伤害家属的方式影响、妨碍或报复联邦官员和企图绑架联邦官员等罪名。案发地点旧金山地区的检察官也将根据所在州法律提出指控。

根据诉状，德帕普带着紧固绳和胶带等物从后门闯入佩洛西家。他在二楼找到正在睡觉的保罗.佩洛西，要求与 南希 谈话，在被告知她不在家后仍拒绝离开。警方接到报警电话赶到时，二人正在抢夺一把锤子。保罗.佩洛西被砸伤，目前仍在医院接受治疗。

美国众议院议长佩洛西和她的丈夫保罗。 照片：(Justin Tallis/AFP/Getty Images)

诉状说，德帕普告诉警方，绑架众议院议长后，如果她对他撒谎，他就要打碎她的膝盖骨，让她坐轮椅去国会，以便让其他议员看到他们行为的后果。

德帕普出生在加拿大，在BC省长大，二十年前因一段恋情迁到加州，并与家人疏远。他变成裸体主义的支持者，同时在脸书上转载一系列阴谋论。

（AP, The Guardian, adaptation en chinois par Wei Wu)