人工甜味剂对健康的潜在影响

法国一项大规模营养研究显示：人工甜味剂，如阿斯巴甜（aspartame）和三氯蔗糖（sucralose），会引发心血管疾病和癌症。

这一研究由法国国家卫生和医学研究所主持，发表在上个月的《英国医学杂志》上。

研究人员将100,000名参与者分为三组--较低、较高和不消费人工甜味剂的人。较高组别中的人每天消费约77毫克的人工甜味剂，大约相当于两包甜味剂或不到200毫升的无糖汽水（或称健怡汽水）。

研究发现，与非消费者相比，在高消费的参与者中，阿斯巴甜的摄入量与较高的脑血管（如中风）发病率有关，而安赛蜜钾（acesulfame potassium）和三氯蔗糖则与较高的冠心病发病率有关。

专家建议，无论是来自人工甜味剂还是糖的甜味，关键是要削减摄入量 照片：Shutterstock / Mirror-Images/Shutterstock

今年早些时候发表在《PLOS医学》杂志上的另一项研究也使用了上述参与者的数据，发现人工甜味剂，特别是阿斯巴甜和安赛蜜钾，与癌症风险有关联。

在日常生活中，人们说到人工甜味剂，马上联想到的大约会是无糖汽水（Diet Soda，或称健怡汽水），但其实人工甜味剂存在于各种普通食品中，包括酸奶、烘焙食品，番茄酱等等。

以前的类似研究已经发现，人工甜味剂可以改变肠道微生物并提高血糖；它们甚至可以导致体重增加，尽管这一点存在争议。

医学专家建议，如果你非常喜欢甜味，无论是来自人工甜味剂还是糖的甜味，关键是要削减摄入量： 逐步减少甜味剂的使用：比如每周少用四分之一包；

用水果味的碳酸水来代替加糖或人工甜味剂的汽水（Soda or Diet Soda)

选用纯酸奶加入水果来增加甜味，以代替加甜酸奶。

Jason Vermes，CBC Radio，adaptation en chinois par Beijia Lin