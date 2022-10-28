安大略省护理学会允许临时注册国际护士执业

安大略省卫生部长琼斯（Sylvia Jones）周四宣布，这一新政策立即生效。目前有5970名受过海外训练的护士居住在安大略省，这些护士将有机会很快进入安省卫生系统。

过去几个月来，安大略省一些医院由于医护人员短缺而被迫关闭急诊室数小时或数天，同时面临急症室病人超量，候诊时间漫长，救护车延迟等问题。

安大略省护理学会对卫生部的这一决定表示非常欢迎，此前卫生部长琼斯要求安大略省护理学会（CNO）为此起草法规。

与此同时，安省护理学会还将有更多的灵活性允许退休或不执业的护士重返护理行业。

安大略省护理学会首席执行官克劳福德（Silvie Crawford）说，今年护理学会已经注册了比以往更多的护士，这些新法规将进一步增加合格的护士进入医疗系统。

安省卫生部长琼斯还要求安大略省医生和外科医生学会递交提案以使得更多的医生可以在安省工作。琼斯说，在其他省份和地区获得执照的医生可获得三个月的临时注册在安省工作。

The Canadian Press，adaptation en chinois par Beijia Lin