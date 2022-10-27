【专访】安省家和服务中心（CFSO）新民调：香港特殊通道移民抵达加拿大，最需要什么样的帮助？

去年，加拿大移民部两次推出专门针对香港年轻人的救生艇计划，符合一定条件的年轻人可以先取得工作许可来加拿大，然后，以读书或是加拿大工作经验转为永久居民（PR）。

从2014年到2019年香港发生大规模争取普选的民主抗议活动，而到了2020年6月底，中国政府的《国安法》在香港实施，许多参与抗议的年轻人迫切希望离开香港，加拿大是他们的主要目的地之一。

最近，安大略省的家和服务中心（CSFO （新窗口））对这批通过特殊通道来到加拿大的香港人进行了一次问卷调查，以找出这些人当下面临的最为困难有些什么？最希望得到什么方面的帮助？并将据此给政府提出意见和建议，以令这个吸引人才计划更加成功。

本周二，家和服务中心公布了这份 用户调查结果和建议 报告。

安大略家和社区家庭服务总干事黄晓莹博士。（本人提供） 照片：Radio-Canada

家和服务中心是安大略省内的一家帮助新移民安置以及心理辅导的机构，成立于1988年。

总干事黄晓莹博士表示，家和是她所了解到的唯一得到政府资助的、为香港特殊通道移民提供社区和心理辅导的机构。

根据他们目前的登记记录，已经为1000名香港年轻人提供了帮助。

黄晓莹本身来自香港，担任中心总干事多年。她同时也是一名记者、语言病理学家、社区健康倡导者。

给香港移民的特殊通道实施已经有一年多的时间了，帮助不少香港年轻人离开香港，来到加拿大。我每一天都会接触他们，我看到了他们的挣扎和遇到的障碍，而他们的境遇，加拿大政府可能不了解。所以我做了这个民意调查，让我们来看看他们最需要哪些帮助？我也会把这份报告和政府相应的机构分享，希望以他们的第一手经验，来给政府工作提供帮助。 引自 黄晓莹

家和服务中心最新调查的发现。 照片：Radio-Canada / CFSO

民意调查发现了什么？

这项调查从 2022 年8月中持续到9月中，持续了33天。调查者在香港年轻人经常光顾和依赖的社交媒体和聊天组中进行了宣传。

调查的问题以英文和繁体中文显示，总计收到了 2,033份回复。

调查的发现： 22%的受访者毕业于2016年到2017年，因此不够资格申请加拿大永久居民； 超过50%年龄在25岁到34岁之间； 经特别通道来到加拿大的香港人当中：

63%定居安大略省；

23%定居不列颠哥伦比亚省（BC省）；

10%定居阿尔伯达省。

黄晓莹博士表示，调查的第一项发现令她吃惊，那些在2016年到2017年毕业却不符合申请加拿大永久居民的人，竟占了受访者的22%，这或许是加拿大政府前后两次宣布的政策出现了时间差造成的。

加拿大政府在第二次宣布这一政策的时候，加上了需要一年加拿大工作经验，导致在2016年到2017年毕业的人士不再符合五年内毕业于加拿大大学的条件，因而无法申请永久居民资格。

黄晓莹的建议是，是否可以有一个固定的时间期限，可以把2016年到2017年的人包含进去。

同时，把开放式工作许可（OWP）政策延长到2024年。

香港年轻人急需帮助

调查问卷中问及，如果希望在加拿大找到新生活，你最需要的服务有哪些？ 两千多名受访者对这个问题的回答，排名前5位的服务包括： 就业服务76.4% 新移民安置服务60% 休闲以及社区服务46.3% 英语为第二语言服务（ESL）38%

我觉得，就业服务排在第一位是非常合理的，因为整个政府的特别通道计划就是希望吸引有工作能力的人前来，尤其是经历了长期疫情以及劳动力短缺。对于香港年轻人来说，他们初来乍到，来到完全陌生环境，没有什么家人和朋友，也不熟悉这里的就业程序，不提供就业培训，对他们是非常困难的，也会直接令政府这个计划的效果打折扣。 引自 黄晓莹

黄晓莹特别指出，加拿大有许多新移民安置服务，但是，这批香港新移民却无法享有这些服务，原因是他们还不是永久居民。

她因此呼吁政府，更进一步支持这一批经济移民，以实现可持续就业。向他们开放心理健康咨询、语言培训、和职业服务，尽力把他们留住。

再有就是，黄晓莹觉得这批人非常孤单，而且他们中的很多人，因参与抗议而受到打压，心理上的创伤其实还是非常明显，毕竟整个事件过去没有多久。

为帮助香港新移民，家和服务中心专门制定了一些项目，也有团体心理辅导，希望同样说粤语，有共同生活经历的他们能够在群体中得到温暖和帮助。

家和这份报告中提出的其他建议还包括，对于来到加拿大的香港专业人才，比如律师、医生、护士、会计师等，考虑到香港专业标准与英联邦的标准相差不大，应该有一个相对容易的方式，比如一个一年的课程，让他们尽快能进入加拿大紧缺的行业。

此外，还需要帮助依然在香港的20岁一下年轻人，解决申请程序中的技术障碍等。

家和：致力于为香港人服务

黄晓莹介绍说，目前为止，家和服务中心已经为近1000名香港特殊通道新移民提供了服务。

除去在家和服务中心的现场咨询和服务，他们还做了近500个的视频，介绍主题包括了如何申请，需要符合哪些资格，如何前来，加拿大的医疗、社会保障体系的运作，如何找工作，如何就读语言学校等等。

但是，真正要移民、定居、找工作，这些年轻人还是会面临很多的具体问题，有些甚至不是服务中心所能够控制的。