加拿大食品银行年度报告：使用食品银行人数创纪录

加拿大食品银行的年度报告基于4750多个食品银行和社区组织提供的数据。这一报告指出，食品和住房成本涨价，高通胀率和不足够的社会援助，导致了食品银行使用率上升。

加拿大食品银行首席执行官比尔兹利（Kirstin Beardsley）说， 我们看到是破碎的社会安全网的长期影响和通货膨胀相结合，造成更多的人使用食物银行，这在加拿大历史上是没有过的。

固定收入群体，如退休的老年人，以及有工作但收入低的学生受到的打击大于其它群体，因为他们每月的收入赶不上通胀水平。

该年度报告还说，在上述的大约150万人次的食品银行用户中，有大约50万是儿童，也就是说儿童占到了总用户的三分之一。加拿大儿童占全国总人口的20%左右。

加拿大食品银行首席执行官比尔兹利说，这一年度报告是一个警钟，社会应该着手应对粮食安全（ food insecurity）问题，以及造成这一状况的其它社会问题。

加拿大食品银行的报告也提出了长期和短期的解决方案，包括为低收入的加拿大人设立最低收入标准，并提供更多可负担得起的或有租金援助的住房。

报告还建议对失业保险和就业者福利项目进行改革。

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CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin