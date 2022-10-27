加拿大基础设施银行出资9.7亿加元资助安大略省的小型模块化核反应堆

该协议将在未来十年内投资建造一个300兆瓦的小型模块化反应堆，该反应堆将位于安大略省克拉林顿（Clarington, Ont.）现有的3500兆瓦的达林顿核电站旁边。

加拿大自然资源部长威尔金森（Jonathan Wilkinson）指出，这一决定使加拿大在发展净零排放（net-zero greenhouse gas emissions）电网方面迈出了重要一步，并将加强加拿大在核技术方面的领导地位。

与传统的核电站相比，小型模块化核反应堆的占地面积要小，施工时间也短。

加拿大基础设施银行向媒体表示，小型反应堆对于实现加拿大在巴黎协议中提出的减排目标非常重要，加拿大承诺到2030年，要将温室气体排放量比2005年水平减少40%到45%。

安大略省电力公司负责安大略省约一半能源的生产，该反应堆是他们在2040年实现温室气体净零排放的关键。

加拿大基础设施银行说，达林顿小型模块化核反应堆也将会被用来帮助在萨斯喀彻温省、新不伦瑞克省和阿尔伯塔省建设同类设施。

据国际原子能机构（IAEA）发布的报告，小型模块化核反应堆具有高度的安全性和良好的经济效益，并且功率规模灵活。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin