联合国报告：目前全球还没有实现任何一个气候变化目标

联合国的这一报告指出，这种不作为意味着控制未来全球变暖的窗口正在关闭，报告呼吁，在目前这一窗口还没有完全关闭之前，各国必须加快步伐。

联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 周四警告说， 我们正走向一场全球灾难 。

报告警告，世界从化石燃料中减产的速度太慢。环境专家指出，自工业化以来，地球已经升温1.1摄氏度。目前的趋势意味着，到2100年，升温将达到2.8度，而不是如2015年《巴黎协定》设定的那样，把升温限制在工业化前水平的1.5或2摄氏度。

尽管可再生能源在迅速发展，而且比以前价格更便宜。但新冠期间的经济刺激计划和乌克兰战争打乱了全球能源市场，导致一些国家重新使用煤炭和其他燃料。

环境专家表示，中国和美国以及其他G20国家必须真正发挥领导作用，这一点至关重要。

10天后，一年一度的国际气候谈判将在埃及沙姆沙伊赫开始。

Thomson Reuters，CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin