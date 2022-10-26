中国上海开始接种可吸入的新冠疫苗

根据上海市一个官方社交媒体账户上发表的消息，这种疫苗是通过嘴吸入的雾状物，这一疫苗目前被作为接种过疫苗者的强化疫苗，人们可以免费接种。

无针疫苗可能会让那些不喜欢打针的人更愿意接种，另外也有助于在贫穷国家扩大疫苗接种，因为其更容易管理。

中国没有强制要求接种疫苗，但希望更多的人在放松 清零 政策之前接受强化疫苗，今年早些时候，上海居民忍受了长达数周的 清零 封锁。

中国卫生官员去年承认，两针中国自己研制生产的疫苗对新冠的有效性低于两针新型信使RNA疫苗。

中国医药监管机构于今年9月批准将这一吸入式疫苗作为强化剂使用。这一疫苗是由中国的康希诺生物制药公司（CanSino Biologics Inc.）研制的，是该公司的一次性腺病毒疫苗的气溶胶版本，产自一种相对无害的感冒病毒。

康希诺公司说，吸入式疫苗在中国、匈牙利、巴基斯坦、马来西亚、阿根廷和墨西哥完成了临床试验。

AP，CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin