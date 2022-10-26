医学期刊《柳叶刀》：气候变化对医疗系统影响深重

极端高温限制人们的工作和运动能力，并且让疟疾等传染病有更长的季节来传播。

与2000-2004年相比，2017-2021年间，与高温有关的死亡病例增加了68%。过去五年中，全球几乎三分之二的国家出现了更多的火灾危险天数。

研究表明，如果没有气候变化的影响，不列颠哥伦比亚省2021年导致619人死亡的热浪天气几乎不可能发生。

加拿大医学协会主席拉方丹说，医疗系统必须随之改变，以适应气候挑战。加拿大的医疗系统需要具有后备支持能力，医疗专业人员需要更方便迁移的认证，比如来自萨斯喀彻温省的护士可以去不列颠哥伦比亚省提供帮助。医生需要对与气候有关的疾病又更多的了解，比如目前在加拿大越来越常见的莱姆病（Lyme disease）。

非常重要的一点是，加拿大医疗系统对气候变化的反应需要全国性的协调，拉方丹医生建议建立一个全国范围的秘书处。

医学专家们认为，《柳叶刀》的研究表明，加拿大必须更多地考虑气候变化对人们健康的影响，使医疗系统更有效地应对这这些变化。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin