人口普查：移民和永久居民占比达到23%

目前这部分移民和永久居民人口为830万人，占总人口的23%，超过了1921年22.3%的前最高记录。从2016年到2021年，加拿大的人口增长了5.4%。其中新移民占到了71.1%。

在2016年到2021年间，有130万新移民在加拿大永久定居。移民和永久居民现在占加拿大总人口的比例比任何其他G7国家都要大。

加拿大统计局的报告指出，如果这一趋势持续，那么到2041年，加拿大的移民可能将占加拿大总人口的29.1%到34%。

新移民缓解劳动力短缺问题

加拿大统计局说，近年移民的平均年龄比加拿大其他人口年轻，有助于缓解加拿大劳动力短缺的问题。约64%的新移民处于25到54岁这一工作年龄段，只有3.6%的新移民在55到64岁的年龄段，约17%的新移民小于15岁。

从2016年到2021年，移民占了加拿大劳动力增长的五分之四。超过一半的新近移民被选中是因为他们有能力为加拿大的经济做出贡献，他们是在经济类别下移民来加拿大的。

在这些经济移民中，近35%是通过技术工人计划，略高于三分之一是通过省提名计划移民加拿大的。

亚裔移民

亚洲出生的移民在最近的移民中占了创纪录比例，从1971年的12.1%上升到2021年的62%。与此同时，欧洲出生的新移民人数持续50年下降，从1971年的61.1%的下降到2021年的10.1%。

印度是亚洲新移民的主要来源国，在2016年至2021年期间占到移民总数的18.6%。加拿大统计局的报告说，上一次如此高比例的移民来自一个国家是在1971年的人口普查中，当时新移民中有20.9%来自英国。

接下来最大的亚洲新移民来源国是菲律宾，占11.4%；中国，占8.9%。

难民

2016年到2021年间，有218,430名难民被接纳为加拿大永久居民。其中超过四分之一的人，即61,000人，来自叙利亚。除叙利亚外，这期间的难民还主要来自：伊拉克，15,505人；厄立特里亚，13,965人；阿富汗，9,490人；巴基斯坦，7,810人。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin