【分析】两位华裔媒体人眼中的2022年万锦市选

周一晚上，安大略省举行市政选举，万锦市市选结果揭晓。

新当选的第二区市议员刘肇麟（Ritch Lau）在凌晨以短信告诉加广中文记者：很难忘的一个晚上。

刘兆麟是本次选举中当选的华裔新面孔，今年38岁，之前一直担任当地华裔电视台的粤语新闻主播。

另外，杨绮清（Amanda Yeung Collucci)和李思韵（Isa Lee）两位华裔候选人分别成功连任第六区和第八区市议员。

在万锦区域议员选举中，11位候选人中，有六位华裔，争夺四个区域议员席位。最终，三位华裔胜选，包括了曾担任省政府多个部长职位的陈国治得票数排名第一，何胡景（Alan Ho)，李国贤（Joe Li），而第四个区域议员议席则由Jim Jones赢得。

2022年万锦市部分区域议员选举结果。（Markham Election） 照片：Radio-Canada

在加拿大最大城市多伦多，庄德利（John Tory）第三次赢得市长选举。华裔陈伶俐（Lily Cheng）赢得了多伦多第18区的议席。

与上届市选对比

可以说，在这次万锦市选中获胜的华裔中，有千禧一代的新面孔，也有重回政坛的资深政客。

这次市选前，市议会中有一位华裔区域议员，三位华裔市议员。此次市选，出现了三位华裔区域议员和三位华裔市议员，从一席数量上看，比上一届（2018年）市选提升了一大步。

资深媒体人施雅芳。（本人提供） 照片：Radio-Canada / submitted by Yafang Shi

资深媒体工作者施雅芳 （新窗口）曾经在万锦市居住多年，她在提到今年选举时表示，华裔人口和候选人数的不断增加，促进了华人参与选举，增加了华人在市议会中的代表性，有利于华人进一步发声。

万锦市华人在一个多元文化的社区也在不断学习和成长。上世纪90年代，一些华人曾经反对巴基斯坦裔人建清真寺。在本世纪，性教育大纲和非常规渠道难民申请者的安置都在一些华人中成为竞选议题。而在疫情期间，出现反亚裔种族歧视，令华人深受其害。在种族多元的加拿大社会，华人作为一个少数族裔群体，在不断抗争针对自身不公的同时，也在不断学习如何了解整个社会存在的不公和歧视，为建设一个多元、平等、公正的社会努力。 引自 施雅芳

而自由撰稿人周铮（Steven Zhou)也留意到，和上一次（2018年）的市选相比，当下的社区有了很大变化，主要是经历了大疫情。而且，这次华裔候选人中 没有出现鼓动极右理念的候选人了 。

我们在2018年市选时提及的在万锦和大多伦多地区兴起的华裔极右翼参选者不见了。他们的社交媒体也沉寂了很多，我想，主要还是极右理念在英语人群中不再受到追捧了，但或许他们在中文社交媒体，比如微信中，依然活跃，也有些以其他方式在参与政治。 引自 周铮

不过，他认为，今年万锦市大部分候选人提出的优先议题非常保守主义，比如社区安全，法律与秩序，反毒品等，这些都是和保守理念一脉相承的。

华裔议题成整个社区议题

施雅芳以及周铮都认为，华裔候选人获胜的关键是，你必须走出自己的族群，以更广泛的议题来吸引选民，而不能仅仅依靠在华人媒体，华裔商界、地产界产生的共鸣。

同时，在过去这几年，一些与华人相关的议题，也开始成为整个选区的议题。

最为著名的事件是，2019年，两名加拿大麦克被中国政府拘押之后，万锦市于中国国庆节期间举办升中国国旗仪式，引发了市内民众，包括部分华裔的抗议，并就此产生了一场大辩论。

2020年2月，万锦市一个委员会以6比5的票数，通过了一项动议，规定 除外国代表团到访外，禁止在市政府任何物业悬挂外国国旗 。但随后，万锦市议员们经过六个小时讨论，最终以8比5的票数，否决了这个动议。

万锦市因在市政府前升各国国旗的规定引起社区对世界各国，包括中国的人权状况的讨论，是否会令更多华人关注人权呢？ 引自 施雅芳

在今年市选中，也有民众提出，在万锦市出现了两个中国警务服务站，市议员打算如何处置的问题。

变化中的华裔社区

万锦市是加拿大人口构成最多元的城市之一，根据统计，城市人口34万，中少数族裔比例高达77.9%。在总人口中，有17%居民主要语言是粤语，而讲国语的居民占了12%。

记者、自由撰稿人周峥（Steven Zhou)。（本人提供） 照片：Radio-Canada

周铮介绍说，其实万锦市的华裔构成很复杂，很多元。这里一直是香港人聚集的地区，但最近这些年，大陆移民在不断增加。

现实中，华裔社区里，老一辈香港人与年轻一辈港人的理念可能不一样，老一辈台湾人与年轻一代台湾人的理念可能又不一样，大陆人之间的理念也不尽相同 —— 尽管华裔内部的分歧，还没有在市选中有突出的体现。

举例说，在2019年的香港反送中运动中，多伦多市出现了支持香港抗议与反对香港抗议两群人对峙，互相谩骂喊叫。而在多伦多的大学中，也出现过疑似亲中势力而侵害西藏学生人权 （新窗口）的事件。

从来就没有过一个机构或组织能够涵盖整个的华裔社区。在华裔人口密集地区，他们是一股重要的投票力量，政客们也明白这一点，曾经有不同的党派和不同的候选人，试过多种不同的方式，来联合统一这股投票力量，但都不成功。 引自 周铮

我感觉，这些内部的复杂性如何影响市政选举，政治程序，尤其是地方性政治，我们还需要进一步观察，主要是因为，很多华裔民众对市政选举不太关心。于外交关系上，他们肯定更在意联邦层面的决策，比如总理又针对谁做了什么讲话。 引自 周铮

今年竞选留下的遗憾

观察今年万锦市政选举的竞选过程，施雅芳表示，自己感觉有些遗憾。

首先是，以前，每到竞选期间，热心促进华人参政的社区人士，比如萧振华，都会组织候选人与选民见面会和辩论活动，可惜他在今年年初去世了。万锦市选中，比较少看到有非牟利团体/公民团体组织全体候选人与选民的见面会了。

这类见面会可以让候选人直接向选民介绍自己的政纲，选民也可以直接向候选人提问，并观察候选人的表现。这类活动，也可以引起对一些竞选议题的深入讨论。比如，万锦市政府是否应该建立游说活动登记制度，是否应该禁止升起外国国旗等，让选民对候选人的立场有一个更鲜明的印象。 引自 施雅芳

再有，她认为，竞选过程中，华裔聚集的万锦市，缺乏中文独立媒体的广泛报道。

她举例说，比如，英文媒体在报道市选时，会报道选区所有候选人和他们的政纲。而中文媒体，尤其是中文自媒体，在报道候选人时，缺乏独立的媒体立场，充满溢美之词，是政治软文 —— 但却不注明这一点。

一向关注女性话题的施雅芳还表示，万锦市议会议员构成远远不能反映女性在人口中超过一半的比例，经过 我也是 / 米兔运动 ，是否会有更多华人关注女性权益呢？

今年万锦市选的初步结果显示，万锦市议会13名成员中，女性仅占4位，比上一届多了一位，但是，没有女性当选区域议员。

施雅芳尤其提及，今年，一直关注女性权益的南亚裔Nirmala Armstrong再次参选区域议员。2010年，Armstrong参选时，曾参与针对当时区域议员候选人Jim Jones的抗议，以及反对针对女性暴力的示威活动。

Jim Jones曾是联邦进步保守党的议员，2003年当选万锦市区域议员。

根据《多伦多星报》等多家媒体报道，2007年，他被指控在酒店内攻击及试图性侵一名为他打扫房间的女服务生。同一年，Jones就攻击表示认罪，并被裁定12个月缓刑，以及20小时社区服务。

不过，周一的万锦市选结果却是，，Armstrong得票排在第五位败选，79岁的Jim Jones再次当选万锦市区域议员，票数排在第四位。