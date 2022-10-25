安大略省将海外购房者的税率提高到25%

安大略省财政部长贝思伦法维（Peter Bethlenfalvy）说，此举将使安大略省成为海外买家税率最高的一个省份，这将阻止来自国外的投机购房者。

安大略省进步保守党政府此前已经在3月份将海外买家税从15%提高到20%，并将区域从原来的大金马蹄地区扩大到了全省范围。另外在3月份公布的规定中还取消了原来的留学生退税和工签退税，规定只有买房后4年内取得枫叶卡（加拿大永久居留权），才可以申请退税。

与此同时，市政事务和住房部长克拉克（Steve Clark）在周二（10月25日）宣布了一系列解决住房危机的举措，其中包括降低对开发商的收费，允许在一块住宅用地上建造更多的单元，以及实行租购同权（rent-to-own）项目。

安大略进步保守党政府承诺在10年内建造150万套住房，新立法将刺激和加快建设。

为达到全省建新住房目标，安省已经确定需要在29个市镇建造大部分新的住房，并要求这些市镇制定出计划，表明其将如何实现指定的目标。

目前的计划是：多伦多，28.5万套新房；渥太华，15.1万套；密西沙加，12万套，布兰普顿，11.3万套。

安大略省此前曾授予多伦多和渥太华的负责人强势市长权力，即当市议会投票与建房发生冲突时，市长可以推翻市议会决定。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin