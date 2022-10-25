加拿大新兴的有偿携带邮件服务：新型快递公司 Fly and Fetch

如果你下次乘飞机只带了随身行李，那么Fly and Fetch公司将愿意购买你的托运行李容量，你将获得1400加元的报酬。

位于埃德蒙顿的初创快递公司， Fly and Fetch 公司的目标是最终成为一个颠覆传统国际邮件服务的大型公司，就像Uber颠覆了出租车行业那样，两个年轻的初创者希望自己的公司，Fly and Fetch，发展成国际快递大拿。

费尔南（Shelvie Fernan）是Fly and Fetch公司的首席执行官和联合创始人，她和塞利（Victoria Celi）一同创立的了Fly and Fetch公司。

费尔南说，她们可以提供比传统快递公司便宜的海外快递，像她这样经常往返于菲律宾的菲裔加拿大人，这项服务非常重要。

加拿大交通部和加拿大边境服务局（CBSA）没有法规阻止旅客在托运行李中为他人携带合法物品，但携带者必须遵守所有海关要求，为携带品支付关税。

Fly and Fetch的运营模式，被称为众包运输 （crowdshipping)，在加拿大是新鲜事物，但以前其它国家有公司做过尝试，建于2012年欧洲公司PiggyBee是最早的众包运输公司之一，随后是美国的AirWayBill，但这两家公司先后倒闭。

不过另一家公司，Roadie还在发展，UPS在2021年收购了Roadie。

CBC Radio，Danielle Nerman，adaptation en chinois par Beijia Lin