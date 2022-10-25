加拿大皇家骑警将调查设立在加拿大的中国警务服务站

人权组织 保护卫士 （Safeguard Defenders）的报告说，福州市公安局在21个国家的25个城市，设立了30个海外警务服务站。

中国政府称，从2021年4月到2022年7月，有23万中国公民涉嫌欺诈和电信诈骗被劝返回中国，在中国面临刑事诉讼。 保护卫士 人权组织指出，这个数字的增长与上述的海外警务服务站的发展相关联。

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保守党议员庄文浩（Michael Chong）指出，这些警务服务站成为中国政府的又一个工具，可以被用来对居住在加拿大的华裔异见人士施压。

居住在多伦多的华裔作家和记者盛雪曾受到来自中国政府的网上骚扰，她对设立在距离她家住宅几公里外的警务服务站表示不满和担忧。

据报道，警务服务站的业务类似大陆公安局事务，比如换驾照、交管、户籍、出入境、身分证期满更换、委托书核实等。此外福州市公安局还在2022年初设立了 海外110 报警平台。110是中国大陆的报警热线电话， 海外110 包括电话报警、微信报警、邮件报警等。

加拿大皇家骑警说，他们正在调查这些中国警务服务站是否从事任何犯罪活动。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin