加拿大在线投票量增大，专家呼吁设立标准

加拿大目前是使用在线投票最广泛的国家之一，但专家们表示，比较而言，加拿大在线投票标准方面的工作做得不够。

目前，加拿大允许在省市一级的选举中进行在线投票有两个省和两个地区：安大略省，新斯科舍省，育空地区，和西北地区。目前这些省和地区都没有省级的统一在线投票标准。如果一个市镇选择使用在线投票，就只能自己选择供应商来制定自己的投票准则。

安大略省有200多个城市选择在本周一的市选中使用在线投票，比2018年的170多个城市有所增加，并且其中有几十个城市完全不提供纸质选票。

安大略省西部大学研究网络安全和在线投票的副教授埃塞克斯（Prof. Aleksander Essex, Western University）表示担忧，他说，很多城市都没有意识到事情可能出错的程度由多大。

埃塞克斯教授说，纸质选票可以在选举官员的监督下进行统计核实。但电子系统可能会被黑客攻击，选票可能会被篡改。埃塞克斯将网上投票可能出现的问题与闭门计票相比较。

另外，隐私权是投票的一个基本特点，应该是只有选民知道他们投了谁的票。但埃塞克斯说，在线投票并不总能保证这一点。

安大略省和新斯科舍省没有表示他们是否打算设立在线投票的省级标准，但他们都表示，每个城市和部门在投票后都会审查选举过程。

目前加拿大联邦政府没有考虑在线投票标准，因为联邦投票仍然是纸质的。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin