中共选出第二十届政治局常委，习近平进入第三任期

因为此次习近平打破了中共过去几十年的惯例第三次出任总书记，意味着他也将在明年 两会 继续出任第三任国家主席。

第二十届政治局常委共有包括习近平在内的七个成员，其余六人为：李强，赵乐际，王沪宁，蔡奇，丁薛祥，李希，他们均被视为习近平的亲信。

李强预计将在明年 两会 接任总理一职，蔡奇出任中央书记处书记，李希出任中纪委书记。

据西方媒体评论，习近平在过去10年的两个任期中成功地清除了政治对手，将政治局常委全部换成他的亲信，他将成为中共的终身领导人。

路透社的一篇文章说，中国目前经济状况不佳，另外中国面临人口危机，对美国的高科技技术依赖等问题，并且习近平的 清零 政策给民众带来的经济困难引发社会各界不满情绪。连任的习近平必须面对这些问题。

西方媒体还注意到，上述常委中没有妇女或少数民族。中央委员会中有11名妇女委员，约占总数的5%。

有评论家指出，中国政府近年来加强了对企业家的控制，这一违背市场经济发展的做法将危害中国的经济增长。中国今年上半年的经济增长降到了2.2%，不到官方预计的5.5%的半数。

在 共同富裕 的口号下，习近平正在向企业家施压，要求他们通过提高工资和增加偏远地区就业及其它一些举措来缩小中国的贫富差距。

CBC News，AP，adaptation en chinois par Beijia Lin