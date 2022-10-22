中共二十大闭幕，胡锦涛中途离席引发各方猜测

根据新华社消息，第二十届中央委员会委员为205名，李克强，汪洋，栗战书和韩正不在这一委员会名单中。此外公布的候补委员为171名。中纪委委员为133名。

修改后的党章加入了 两个确立 和 两个维护 。“两个确立”为：确立习近平为党中央的核心，确立习近平思想为未来发展的指导；“两个维护”为：维护习近平为党中央的核心、维护党中央权威和集中统一领导 。

闭幕式中的一个插曲引发各方媒体猜测，前中共总书记胡锦涛中途离开席位，原因不明，有人认为他可能是因为健康原因，但更多人认为视频显示胡的离开并非出于他的本意。

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据报道，记者当时刚被允许进入会场，工作人员在与胡锦涛交谈，随后胡在两名工作人员陪同下离场，他没有返回参加下半场的会议。

周日（10月23日）将举行二十大一中全会，新的中央委员会将选出下届政治局委员及政治局常委。

CBC News，AP，adaptation en chinois par Beijia Lin